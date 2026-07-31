ВСТРЕЧА ПОСЛА РОССИИ С УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В АБХАЗИИ
Сухум. 31 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Посол России в Абхазии Вячеслав Гладков по приглашению Уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия Анас Кишмария посетил Аппарат Уполномоченного.
Омбудсмен Абхазии ознакомила посла России с работой аппарата Уполномоченного, обозначила приоритетные направления деятельности, основные задачи и перспективы. Подробно остановились на вопросах взаимодействия с российскими омбудсменами и решением практических вопросов по линии Посольства России в Абхазии.
Вячеслав Гладков отметил профессиональный штат сотрудников Уполномоченного по правам человека в Абхазии, укомплектованного квалифицированными юристами, настроенными на практическую помощь людям.
Последнее от Super User
- ПОСОЛ РОССИИ ВСТРЕТИЛСЯ С УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В АБХАЗИИ
- КОМАНДА «ФАНТАСМАГОРЦЫ» ВПЕРВЫЕ ПОЯВИТСЯ В ЭФИРЕ ПЕРВОГО КАНАЛА
- АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ ОБЪЯСНИЛИ УМЕНЬШЕНИЕ ЧИСЛА ПРИЗНАЮЩИХ ИХ СТРАН
- АЭРОПОРТ СУХУМА НЕ СМОГ ПРИВЛЕЧЬ БОЛЬШЕ ТУРИСТОВ В АБХАЗИЮ В 2026 ГОДУ
- ВЕЛОСИПЕДИСТ ПРОЕХАЛ 1000 КМ ИЗ НАЛЬЧИКА В СУХУМ