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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА ПОСЛА РОССИИ С УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В АБХАЗИИ

Новости Пятница, 31 июля 2026 19:38
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ВСТРЕЧА ПОСЛА РОССИИ С УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В АБХАЗИИ

Сухум. 31 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Посол России в Абхазии Вячеслав Гладков по приглашению Уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия Анас Кишмария посетил Аппарат Уполномоченного.

Омбудсмен Абхазии ознакомила посла России с работой аппарата Уполномоченного, обозначила приоритетные направления деятельности, основные задачи и перспективы. Подробно остановились на вопросах взаимодействия с российскими омбудсменами и решением практических вопросов по линии Посольства России в Абхазии.

Вячеслав Гладков отметил профессиональный штат сотрудников Уполномоченного по правам человека в Абхазии, укомплектованного квалифицированными юристами, настроенными на практическую помощь людям.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 31 июля 2026 19:40

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