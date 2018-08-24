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Абхазия Информ

ВАЛЕРИЙ БГАНБА: "В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ НАС ЖДЕТ МНОГО РАБОТЫ!" Избранное

Новости Пятница, 21 декабря 2018 16:00
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Сухум. 21 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. Кабинет министров передал административное здание комплекса Новоафонской пещеры оценочной стоимостью в 27 млн рублей в уставной капитал комплекса.

Корпус «Маяк» стоимостью 72,905 млн рублей и административное здание стоимостью 27 млн рублей переданы в уставной капитал РУП «Объединение пансионатов курорта Пицунда». Ранее эти объекты стояли на балансе министерства по курортам и туризму.

Правительство внесло изменения в постановление «О порядке оформления разграничения государственной собственности и формирования Реестра собственности». В реестр муниципальной собственности внесено пять новых объектов: два - в Сухуме, один - в Гагре, один - в Гудауте и один - в Гудаутском районе.

«Территории районов и Сухума не увеличиваются, так откуда же появляются новые неучтенные объекты? Все это связано с тем, что у нас до сих пор так и не была проведена инвентаризация недвижимости. Местные структуры управления госимуществом и приватизации подчиняются только местным Администрациям и не согласовывают свою работу с Госкомитетом РА по управлению госимуществом и приватизации. Отсюда и неслаженность в работе», - считает премьер-министр Валерий Бганба.

В свою очередь, министр экономики Адгур Ардзинаба поинтересовался у представителя Госкомимущества Михаила Сангулия: что это за объекты?

«У вас даже нет их описания. Не нужно лукавить: все эти «новые» объекты вносятся в реестр собственности по одной причине. Кто-то хочет их приватизировать! Нужно сделать этот процесс прозрачным – опубликовать реестр всех объектов на сайте комитета. Пусть граждане посмотрят списки и, может быть, сами найдут то, что до сих пор остается неучтенным», - подчеркнул Ардзинба.

В связи с тем, что нынешнее заседание Кабинета министров было последним в этом году, Валерий Бганба поблагодарил членов правительства и руководителей ведомств за проделанную ими работу, поздравил наступающим Новым 2019 годом и пожелал им и их семьям благополучия и здоровья.

«Отдыхайте в праздники, набирайтесь сил, в следующем году нас ждет много работы!» - сказал премьер.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 21 декабря 2018 16:06

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