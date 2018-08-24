ТЕНГИЗ ДЖОПУА: «НЕРАЗРЕШИМЫХ ПРОБЛЕМ НЕ БЫВАЕТ, БЫВАЮТ НЕ НАЙДЕННЫЕ РЕШЕНИЯ»

Сухум. 21 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. Абхазии нужны системные изменения. Об этом заявил заместитель председателя нового общественного движения «Общее дело» Тенгиз Джопуа, выступая на учредительной конференции в Сухуме.

«Системные проблемы всегда требуют системных решений. Если система, которой вы пользовались длительный период, дает сбой, если она уже не способна решать возникающие проблемы эндогенного и экзогенного характера, значит ее необходимо менять, нравится это кому-то или нет», - сказал Тенгиз Джопуа.

Он убежден в том, что Абхазское государство, не менявшееся в течение 25 лет, не способно за «самостоятельно генерировать процесс трансформации». Этот процесс способно запустить общество.

«Ждать от власти реформ не имеет никого смысла. Она медленно распадается, фактический разлагается на глазах», - сказал он. Но и надеяться на то, что новые люди смогут провести реформы в рамках старой системы - также бесперспективно.

Для реформирования государства необходимо консолидированное мнение общества о необходимости изменений, воля народа и только потом сама система власти, считает Т. Джопуа.

Отсутствие ответственности - основная причина многих проблем государства. «Нельзя наделять кого-то властью, если вы до это не предусмотрели возможности контролировать ее. Чрезмерные привилегии и отсутствие реальной ответственности рождают безнаказанность и вседозволенность. Такова природа человека, и не важно, он немец или абхазец, русский или француз», - сказал он.

Конституцию Абхазии политик считает «вычищенной от ответственности».

«Это не конституция демократического государства, это конституция завуалированной монархии, где исполнительной власти дозволено все, и никто не вправе потребовать от нее ответа. Она выше законодательной власти, судебной власти и даже самого народа. Только выборы создают иллюзию, что народ вправе через пять лет сказать свое слово. На фоне электоральной коррупции в стране это право народа - фикция, а избирательный процесс волеизъявления народа все больше происходит в форме товарно-денежных отношений. Значит, эту систему надо менять», - отметил Джопуа.

По его мнению, необходима такая политическая модель государства, при которой публичные лица не могли бы быть выше законов страны. ,

«Надо уходить от иммунитетов, привилегий, неприкосновенности и прочих радостей, которыми мы наделили власть. Под тяжестью всего обрушившегося на них счастья они сходят с ума, и никто уже, кроме Бога не способен остановить их безумство», - подчеркнул он.

Джопуа выразил сожаление по поводу того, что «политический истеблишмент» не поддержал гражданскую инициативу по борьбе с коррупцией.

Джопуа выступает за введение в уголовное право такого понятия, как «незаконное обогащение», за конфискацию всего имущества, происхождение которого чиновники не в состоянии разумно объяснить, за ограничение в праве пользования услугами иностранных финансово-кредитных учреждений, за заполнение деклараций не только самими чиновниками, но и членами их семей, а в исключительных случаях и иными родственниками, за строгое соблюдение принципа неотвратимости наказания, за обеспечение доступа к информации имеющей общественное значение.

Необходима оптимизация структуры исполнительной власти, уход от практики «бездумного проецирования российской государственной системы в Абхазии».

В Абхазии с 240-тысячным населением воссоздана маленькая бюрократическая империя. На содержание этой империи, которая не способна решать проблемы в стране … мы тратим почти 1 миллиард рублей и еще 1,5 миллиарда - на ее охрану и безопасность», - констатировал Джопуа.

Он предлагает какие-то министерства и ведомства ликвидировать, некоторые объединить, дабы исключить дублирование функций.

Самой сложной частью «дорожной карты» реформирования он считает социально-экономическую сферу.

Важное значение Джопуа придает внедрению современной системы учета и отчетности, достоверным данным первичного учета, поскольку невозможно что-либо планировать или регулировать, не имея достоверных данных. Также нужны инструменты государственного регулирования рынка.

«Денег у нас нет, а в последние годы нет и власти, так как государство – как регулятор рынка все меньше и меньше воспринимают всерьез. Есть множество сложно структурированных проблем государства, которые 25 лет пытаются решить грозными директивами, указами президента, распоряжениями правительства и прочим творчеством. Склонность решать все и вся исключительно административными мерами - это наследие командно-административной системы», - заявил Джопуа.

Принципиально важным в будущей «дорожной карте» является система образования.

По его словам, надо пересмотреть подходы в этой сфере, искать и использовать любые возможности улучшения условий и качества образования.

«Нужно отправлять детей в лучшие вузы мира, непрерывно совершенствовать учебные программы, учится у всех, не только у России, но еще у тех, у кого учится сама Россия. У нас есть потенциал для этого в виде наших детей. Они талантливые, способные и порой больше нас осознающие важность знаний ^ современном мире. Это шанс на развитие в будущем, но в этот шанс нужно инвестировать все силы и ресурсы уже сегодня», - считает зампредседателя «Общего дела».

«Неразрешимых проблем не бывает, бывают не найденные решения. Очень часто говорят, что мы должны построить здесь Швейцарию или Сингапур. Ничего подобного, мы должны построить Абхазию, о которой знают и восхищаются в Швейцарии и Сингапуре. Кто-то говорит, что у нас не получится, но есть в этой стране люди, которые верят, что все возможно. Верят, что возможно даже невозможное. Именно те, кто верил, что сможет сделать невозможное, изменили реальность в большинстве экономически благополучных стран. И мы изменим», - на такой оптимистической ноте завершил свое выступление Тенгиз Джопуа.