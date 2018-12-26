НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

Буквально через несколько минут наступит новый, 2019 год. В эти мгновения мы преисполнены веры и надежды на исполнение добрых пожеланий, реализацию наших идей и замыслов, намеченных планов.

В уходящем году нам удалось достичь положительных результатов в жизненно важных сферах. При поддержке России, а также опираясь на собственные возможности, мы продолжили восстановление социальных объектов в городах и районах Абхазии, в том числе школ, детских садов, лечебных учреждений. Мы вкладываем значительные средства в развитие аграрного сектора, дорожной инфраструктуры, водо- и электроснабжение наших сел.

Подписаны соглашения с Российской Федерацией, расширяющие возможности оказания льготных медицинских услуг нашим гражданам. Забота о социальных нуждах людей была и остается нашей приоритетной задачей.

Прорывом во внешней политике стало официальное признание Сирийской Арабской Республикой нашего государства. Уверен, что дипломатические усилия и в других направлениях увенчаются новыми успехами.

Массовость и масштабность мероприятий, посвященных 25-летию Победы и Независимости нашего государства, наглядно показали, как народ дорожит своими завоеваниями, своей историей и своей свободой, ради которой были отданы жизни тысяч доблестных защитников Абхазии.

Мы будем делать всё возможное, чтобы сохранить на нашей многострадальной земле мир, согласие и стабильность, обеспечить дальнейшее поступательное развитие государства.

Уверен, что в новом, 2019, году нам удастся придать новый импульс реализации начатых социально-экономических и правовых реформ, улучшению жизни наших граждан.

Будьте счастливы, дорогие соотечественники! Пусть сбудутся все ваши желания. Доброго вам здоровья и благополучия. С Новым годом!

Ҽаанбзиала шәгәырӷьо шәнеиааит акыр иаԥсоу ҳауаажәлар! Иҿиалааит, иеизҳалааит хьӡи-ԥшеи згым ҳ-Аԥсадгьыл Аԥсынра!"

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Ҳаҭыр зқәу ҳауаажәлар!

Абар, иааигәахеит 2019-тәи Ашықәс Ҿыц.

Уи гәык-ԥсыкала ишәыдныҳәало, ишәзеиӷьасшьар сҭахуп агәамч ӷәӷәа, анасыԥ, агәалаҟара бзиа, аихьӡара ҿыцқәа!

Иҳаҩсыз ашықәс ҳажәлар иргаз Аиааира ду иашықәсын. Ишыжәдыруа еиԥш, уи азгәаҳҭеит зеиԥш милаҭтә ныҳәак еиԥш. Аҧхьаҟа даҽа шьаҿак ҟаҳҵеит ҳтәыла амчхара, асуверенитет, аҳаҭыр иҵегь иӷәӷәахарц азы.

Урыстәылеи ҳареи ҳабжьара ҳнапы зҵаҳҩыз аиқәшаҳаҭра ҿыцқәа иаадыртуеит амҩақәа аекономикатә, арратә-техникатә, агәабзиарахьчаратә, агуманитартә уҳәа апроект ҿыцқәа раларҵәаразы.

Еиҳа-еиҳа рымҽхак дырҭбаауеит аекономика иаҵанакуа апрограммақәа. Рышьақәыргылара ҳаҿуп ашколқәа, ахәыҷбаҳчақәа, ахәышәтәырҭақәа, амҩа дуқәа, аӡымҩангагақәа.

Ааи, макьана ирацәоуп ауаа зыргәамҵуа, хымԥада иӡбатәу асоциалтә проблемақәа. Аха урҭ рыӡбарагьы алыршахоит. Аҳəынҭқарра иалшо зегьы ҟанаҵароуп ҳтәылауаа рзинқәа хьчахарц азы, ҳара ҳаҩныҵҟа иҟаларц азы аҳәоуеиқәшәара, ахаҭыреиқәҵара. Ахылаԥшра ҷыда роуроуп аҿар рыпрофессионалтә зыҟаҵара, урҭ аҳəынҭқарра ргылара апроцесс ралархәра.

Иҵегьы иӷәӷәахоит аҳәаанырцәтәи ҳџьынџьуааи ҳареи ҳаимадара, ҳхатәы бызшәа арҿиара, уи аҳəынҭқарратә мҽхак арҭбаара.

Ҳазҭало ашықәс Аԥсны Ахада иалхра иашықәсуп. Ари аус ду ҭакпхықәрала, ҟәыӷарыла, демократиатә принципла азнеиразы иҳалшо зегьы ҟаҳҵароуп.

Иҟалааит ҳ-Аԥсадгьыл аҿы аҭынчра, аилибакаара. Хьаҵра ҳақәымзааит ҳазну амҩаҿы, ҳажәлар ршьала иаагоу, Аԥсны аҵеира зхы зқәырҵыз ахьыԥшымра амҩаҿы.