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Абхазия Информ

БЮДЖЕТ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РА НА 2019 Г. ПО ДОХОДАМ И ПО РАСХОДАМ СОСТАВЛЯЕТ 1 МЛРД 30 МЛН РУБ.

Новости Четверг, 03 января 2019 12:34
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БЮДЖЕТ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РА НА 2019 Г. ПО ДОХОДАМ И ПО РАСХОДАМ СОСТАВЛЯЕТ 1 МЛРД 30 МЛН РУБ.

Сухум. 3 января 2019 г. Абхазия-Информ. Депутаты парламента утвердили параметры бюджетов шести внебюджетных фондов Абхазии на 2019 г.

  • Бюджет Пенсионного фонда РА на 2019 г. по доходам и по расходам составляет 1 млрд 30 млн руб.;
  • бюджет Дорожного фонда РА - 70 млн руб.; бюджет Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993г.г. на 2019 г. - 125,1 млн руб.;
  • бюджет Фонда обязательного медицинского страхования - 42,6 млн руб.
  • бюджет Фонда социального страхования и охраны труда РА на 2019 г. – 109,16 млн руб.;
Максимальный размер социальных пособий на 2019 г. по временной нетрудоспособности за полный календарный месяц не может превышать 15 110 руб., по беременности и родам – 20 192 руб.

Бюджет Фонда репатриации Абхазии равен на 151,59 млн руб.

На строительство в Фонде репатриации в 2019 г. планируется выделить до 113 млн рублей, на социальные вопросы - 16 млн руб., на идеологическую работу с репатриантами – 8 млн руб.  

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 03 января 2019 12:36

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