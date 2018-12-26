бюджет Фонда социального страхования и охраны труда РА на 2019 г. – 109,16 млн руб.;

бюджет Фонда социального страхования и охраны труда РА на 2019 г. – 109,16 млн руб.;

Бюджет Пенсионного фонда РА на 2019 г. по доходам и по расходам составляет 1 млрд 30 млн руб.;

Сухум. 3 января 2019 г. Абхазия-Информ . Депутаты парламента утвердили параметры бюджетов шести внебюджетных фондов Абхазии на 2019 г.

Максимальный размер социальных пособий на 2019 г. по временной нетрудоспособности за полный календарный месяц не может превышать 15 110 руб., по беременности и родам – 20 192 руб.

Бюджет Фонда репатриации Абхазии равен на 151,59 млн руб.

На строительство в Фонде репатриации в 2019 г. планируется выделить до 113 млн рублей, на социальные вопросы - 16 млн руб., на идеологическую работу с репатриантами – 8 млн руб.