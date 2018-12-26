THE ECONOMIST НАЗВАЛ РУБЛЬ САМОЙ НЕДООЦЕНЕННОЙ ВАЛЮТОЙ МИРА

ТАСС, 11 января. Российский рубль недооценен по сравнению с долларом США на 70,4%. Таким образом, по данным британского журнал The Economist на основании "индекса Биг-Мака", который издание высчитывает с 1986 году, российская валюта возглавила список самых недооцененных валют мира в этом году.

По данным издания, цена на "Биг-Мак" в России в январе 2019 года составляла $1,65 (110,17 рубля по курсу 66,69 рубля за доллар) против 5,58 доллара в США. Это значит, что справедливый курс рубля составляет 19,74 рубля за доллар, то есть российская валюта недооценена на 70,4%, подсчитал The Economist. Второе место в индексе заняла украинская гривна с ценой на бургер в 54 гривны и недооценкой в 65% по отношению к доллару. Тройку замыкает Турция, где цена на "Биг-Мак" составляет 10,75 лиры. Это означает, что по индексу "Биг-Мака" турецкая лира отстает от доллара на 64%.

Худший показатель в этом исследовании для рубля за последние годы был зафиксирован в 2015 году, когда российская валюта был недооценена по отношению к доллару на 71,5%.

Национальная валюта лишь трех стран оказалась переоцененной по отношению к базовой валюте исследования: шведская крона (4%), норвежская крона (5%) и швейцарский франк (18%), отмечает The Economist. Ближе всего к доллару из недооцененных валют, согласно индексу, стали канадский доллар с показателем 8% отставания от доллара США и евро, который оказался недооценен на 16%.

https://tass.ru/ekonomika/5988328