КОММЕНТАРИЙ МИД РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 21 января 2019 года. Абхазия-Информ. В МИД Абхазии обратили внимание на заявление министра иностранных дел Грузии Д.Залкалиани, в котором он призывает Россию и «оккупационные режимы» открыть пункты пропуска по р. Ингур. По словам Залкалиани, «закрытие пунктов пропуска» создает серьезную угрозу такому фундаментальному праву, как свободное перемещение людей. О причине временного закрытия государственной границы глава внешнеполитического ведомства Грузии распространяться не стал.

Складывается впечатление, что министр иностранных дел Грузии не в курсе того, что происходит в его стране, в частности, с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Напомним, что по сообщениям минздрава Грузии, за последнее время из-за осложнений от вируса гриппа (H1N1 – т.н. «свиной грипп») скончались 17 человек. В настоящее время количество заболевших гриппом в Грузии составляет порядка 250 человек на 100 000. В этой связи возникла очевидная необходимость принятия соответствующих мер с целью обезопасить граждан Абхазии от возможного распространения опасного вируса на территории Республики Абхазия. Именно этим обстоятельством было вызвано принятое Службой государственной безопасности Абхазии решение о временном ограничении на пересечение государственной границы с Грузией.