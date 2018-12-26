ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ВОЗМУЩЕН СИТУАЦИЕЙ С ВЫДАЧЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ В БОЛЬНИЦАХ АБХАЗИИ

«Многие представители медицинской сферы других стран отзываются о наших медиках, как о специалистах высокого уровня. Но нельзя отрицать, что есть и свои недостатки и проблемы. Я слышу много нареканий за последнее время. Нами предпринимаются меры по решению задач, связанных с лекарственными препаратами, расходными материалами. Почему обратившиеся в больницы люди должны приобретать все это по рецептам, выписанным врачами в тех же аптеках, которые вы сами организовали?» – сказал на совещании президент.

Сухум. 21 января 2019 года. Абхазия-Информ. Президент РА Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам здравоохранения. Глава государства отметил большое число нареканий со стороны граждан в адрес медицинских учреждений.

Глава государства поручил министру здравоохранения сделать все необходимое для разрешения этой ситуации. Президент также поручил Генеральной прокуратуре и Министерству внутренних дел осуществить проверку расходования средств на приобретение лекарственных препаратов медицинскими учреждениями страны.

«Все лекарственные препараты, которые мы получаем, должны полностью попадать в больницы. Наладьте работу по контролю за использованием этих средств. Поручаю Генеральной прокуратуре и Министерству внутренних дел провести полную проверку расходования всех средств, направленных на приобретение лекарственных препаратов, расходных материалов и то, каким образом была организована эта работа и как они были распределены», – подчеркнул президент.

Глава государства также поручил Кабинету министров обеспечить разработку и утверждение подзаконных актов, необходимых для реализации Закона о здравоохранении.

В совещании участвовали премьер-министр Валерий Бганба, министр здравоохранения Тамаз Цахнакия, министр финансов Джансух Нанба, генпрокурор Зураб Ачба, министр внутренних дел Гарри Аршба, главные врачи республиканских больниц.

Об этом сообщает сайт президента РА.

http://presidentofabkhazia.org/about/info/news/?ELEMENT_ID=10209