СООБЩЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Руководствуясь положениями данных Соглашений, и в строгом соответствии с законодательством Республики Абхазия, Кабинетом Министров Республики Абхазия определены лицензионные условия недропользования и дано согласие на выдачу лицензий на геологическую разведку и добычу углеводородного сырья.

«Соглашения в сфере геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на территории Республики Абхазия подписаны Кабинетом Министров Республики Абхазия в 2009 и 2013 годах.

Сухум.22 января 2019 года. Абхазия-Информ. В связи с активным обсуждением в обществе вопросов проведения геологоразведочных работ углеводородного сырья на территории Республики Абхазия Управление пресс-службы и информации Кабинета Министров Республики Абхазия сообщает:

Договоры недропользования содержат требования по рациональному использованию и охране недр, охране окружающей среды и безопасному ведению работ, в том числе по проведению технического и экологического аудита состояния пробуренных ранее скважин, по завершении которого предусмотрено представление Правительству Республики Абхазия заключения с рекомендациями по восстановлению, консервации либо ликвидации скважин с последующим проведением необходимых работ за собственный счёт.

Лицензионные условия недропользователями не нарушались, обязательства выполняются в полном объеме.

Учитывая то, что Правительство Республика Абхазия не располагает необходимой геологической информацией, позволяющей объективно оценивать степень эффективности проектов, связанных с возможной разведкой и добычей углеводородного сырья, компании, получившие право на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на территории Республики Абхазия, несут риски потери вложенных средств, а статус частично признанной страны создает высокую вероятность применения к компаниям экономических и иных санкций со стороны отдельных государств.

При этом успешная реализация проектов может стать значительным фактором социально-экономического развития республики.

По инициативе группы депутатов Народного Собрания-Парламента в 2015 году была создана Комиссия по изучению вопроса об экономической эффективности и экологической безопасности геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на территории республики с рекомендацией Кабинету Министров Республики Абхазии о приостановлении действия лицензий на добычу углеводородного сырья до окончания работы Комиссии.

Однако решение о приостановлении действия лицензий на добычу углеводородного сырья не было принято, в связи с тем, что лицензии, выданные недропользователям являются совмещенными и предусматривают несколько видов пользования недрами, а именно: геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья.

В ходе реализации проектов лицензионные условия недропользователями не нарушались, обязательства выполнялись в полном объеме.

Законодательством РА о недропользовании определены условия прекращения, приостановления или ограничение права пользования недрами. Досрочное ограничение действия лицензии при отсутствии оснований со стороны Правительства являлось бы односторонним отказом от исполнения обязательств, принятых на себя.

Таким образом, руководствуясь законодательством и международными обязательствами Республики Абхазия, отсутствием заключения комиссии Парламента Народного-Собрания Республики Абхазия о несоответствии законодательству Республики Абхазия документов, регламентирующих право на проведение геологического изучения, разведки и добычи углеводородов на территории Республики Абхазия, отсутствием нарушений лицензионных обязательств со стороны недропользователей, а также в связи с прекращением полномочий Парламента Народного-Собрания Республики Абхазия 5 созыва, Кабинетом Министров было принято решение о продлении сроков действия лицензий на проведение геологического изучения, разведки и добычи углеводородов на территории Республики Абхазия».

https://km-ra.org/index.php/ru/news/item/1495-soobshchenie-press-sluzhby-kabineta-ministrov-respubliki-abkhaziya