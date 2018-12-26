ГАЛЦЫ НЕДОВОЛЬНЫ ВРЕМЕННЫМ ЗАПРЕТОМ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЕ АБХАЗО-ГРУЗИНСКОЙ ГРАНИЦЫ

Сухум. 24 января 2019 г. Абхазия-Информ . 23 января у здания администрации Гальского района собрались жители, возмущенные закрытием границы и введением ограничений на пересечение на абхазо-грузинской границы через КПП «Ингур». Об этом сообщает ГАЛ-ТВ.

Глава администрации Темур Надарая пригласил собравшихся в актовый зал Дворца культуры, где подробно разъяснил ситуацию, связанную с ограничением пропуска через госграницу по реке Ингур.

10 января Служба госбезопасности Абхазии по решению главного санитарного врача Абхазии ввела ограничение на пересечение госграницы с Грузией на 2 месяца из-за вируса т.н. «свиного гриппа» в Грузии. В Грузии зафиксированы более десятка смертельных случаев от заболевания вирусом гриппа H1N1.,

Эти ограничения вызвали недовольства людей, которые часто пересекают границу. Сейчас границу могут пересекать только энергетики и тяжелобольные пациенты, лечащиеся в медучреждениях Грузии.

«Необходимо понимать, что эти меры связаны с тем, что мы пытаемся предотвратить случаи заражения данного вида гриппом жителей Абхазии. В 2015 году в Галском районе были случаи заболевания этим видом гриппа. Карантин был введен санитарным врачом, а не СГБ. Мы, власти, приостановили проход в Грузию жителям Галского района после того, как санитарный врач ввел карантин. Для того, чтобы никто не принес эту заразу и не заразил своих детей и семьи. Для этого мы это сделали. Мы и сегодня пропускаем тех, кому делают химиотерапию, у кого гепатит С, студентов пропускаем», - сказал Надарая на встрече с галцами.

На встрече с руководством Галского района некоторые возмущались и тем, что давно сдали документы на получение паспорта и вида на жительство, но до сих пор так и не получили документы, подтверждающие личность.

«Мне паспорт выдали в г. Очамчыра. Я служил два года, выписался там и прописался в Гал. Я работал в Гагре, Пицунде, я имел паспорт. Я не могу на хлеб заработать без паспорта. Какие привилегии может мне дать этот «вид на жительство», когда я не могу никуда устроиться на работу», - сказал на встрече один из местных жителей.

«То, что вы просите, называется введением двойного гражданства с Грузией. Ни один политический деятель (Абхазии) не согласится на такое, а двойное гражданство в Абхазии разрешено только с Россией. Власть сменится или не сменится, те процессы, которые начались, никто уже не повернет назад. То, что вы просите, называется введением двойного гражданства Грузией, т.е. одновременно быть гражданином Абхазии и Грузии», - сказал Темур Надарая.

Все желающие имели возможность выступить на встрече. Были приняты решения по конкретным фактам, связанным с пересечением госграницы и выдачей документов, подтверждающих личность.

Темур Надарая пообещал, что в случае улучшения ситуации, связанной с распространением «свиного гриппа» в Грузии, власти Абхазии рассмотрят вопрос об ослаблении режима пересечения государственной границы.

«Завтра, если врачи нам скажут, что ситуация улучшается в Грузии, мы границу откроем», - пообещал глава администрации Галского района.

«Проблема паспортизации галцев возникла не сегодня. Депутатами Народного Собрания -Парламента РА уже предпринят ряд мер, в том числе внесены изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия», что также облегчит сложившуюся ситуацию», сказал в интервью корреспонденту «Апсны.иахьа» депутат парламента от Галского избирательного округа №35 Каха Пертая.

Депутат уточнил, что с митингующими позже встретился глава района Темур Надарая. «Приглашённые к главе администрации получили возможность высказаться. Ими была озвучена проблема введённого карантина на границе Республики Абхазия с Республикой Грузия, и факты отказа в продлении паспортов гражданина Республики Абхазия с действующим сроком, в связи с чем у людей отсутствует возможность пересечения государственной границы, как с целью посещения учебных занятий, обращения в медицинские учреждения, так и для пересечения по семейным обстоятельствам»,- сказал Каха Пертая.

Он также сообщил о своем намерении «внести устное ходатайство в адрес президента Республики Абхазия по решению озвученных со населением Галского района проблем и нахождения законных путей их решения».