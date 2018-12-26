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Абхазия Информ

ТЕЙМУРАЗ ХИШБА ИЗБРАН НОВЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ ШТАБА ОНД

Новости Четверг, 31 января 2019 19:08
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ТЕЙМУРАЗ ХИШБА ИЗБРАН НОВЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ ШТАБА ОНД

 

Сухум. 31 января 2019 г. Абхазия-Информ. Теймураз Хишба избран руководителем штаба Общенационального движения по защите государственности Абхазии. Ранее штаб ОНД возглавлял Михаил Логуа. 

Сегодня члены ОНД обсудили план работы на ближайшую перспективу.

В Совет Общенационального движения по защите государственности Абхазии входят:

  • Аслан Бжания - депутат Народного собрания, президент Фонда «Апра»,
  • Алхас Квициния - председатель политсовета политической партии «Амцахара»,
  • Дмитрий Дбар - депутат Народного Собрания РА, председатель республиканской общественной организации «Кяразаа»,
  • Омар Джинджолия - депутат Народного Собрания РА,
  • Юрий Хагуш - депутат Народного Собрания РА,
  • Астамур Аршба - депутат Народного Собрания РА,
  • Михаил Логуа – председатель Фонда Сергея Багапш,
  • Ирина Агрба - председатель общественной организации «Женщины в политике»,
  • Нугзар Ашуба - председатель общественной организации «Абзанхара»,
  • Лаша Ашуба - депутат Народного Собрания РА,
  • Батал Айба - депутат Народного Собрания РА,
  • Сергей Шамба - председатель политической партии «Единая Абхазия»,
  • Вячеслав Чирикба - руководитель Экспертного фонда «Ахьыпшымра».

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 31 января 2019 19:12

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