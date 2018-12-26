ТЕЙМУРАЗ ХИШБА ИЗБРАН НОВЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ ШТАБА ОНД
Новости Четверг, 31 января 2019 19:08
Сухум. 31 января 2019 г. Абхазия-Информ. Теймураз Хишба избран руководителем штаба Общенационального движения по защите государственности Абхазии. Ранее штаб ОНД возглавлял Михаил Логуа.
Сегодня члены ОНД обсудили план работы на ближайшую перспективу.
В Совет Общенационального движения по защите государственности Абхазии входят:
- Аслан Бжания - депутат Народного собрания, президент Фонда «Апра»,
- Алхас Квициния - председатель политсовета политической партии «Амцахара»,
- Дмитрий Дбар - депутат Народного Собрания РА, председатель республиканской общественной организации «Кяразаа»,
- Омар Джинджолия - депутат Народного Собрания РА,
- Юрий Хагуш - депутат Народного Собрания РА,
- Астамур Аршба - депутат Народного Собрания РА,
- Михаил Логуа – председатель Фонда Сергея Багапш,
- Ирина Агрба - председатель общественной организации «Женщины в политике»,
- Нугзар Ашуба - председатель общественной организации «Абзанхара»,
- Лаша Ашуба - депутат Народного Собрания РА,
- Батал Айба - депутат Народного Собрания РА,
- Сергей Шамба - председатель политической партии «Единая Абхазия»,
- Вячеслав Чирикба - руководитель Экспертного фонда «Ахьыпшымра».
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