В ГОРОДЕ САКАРЬЯ БУДЕТ ПОСТРОЕНО ЗДАНИЕ АБХАЗСКОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА

Об этом сообщает официальный сайт Кабинета Министров РА https://km-ra.org/

Сухум. 6 февраля 2019г. Абхазия-Информ . Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба в ходе рабочей поездки в Турцию принял участие в церемонии заложения фундамента нового здания Абхазского культурного центра в Сакарье.

Новое здание позволит Центру совмещать в себе функции образовательной и культурной площадки.

Согласно проекту строительства, будет предусмотрен большой зал для обучения национальному абхазскому танцу, а также помещения, где будут организованы курсы изучения абхазского языка.

Сакарья – турецкая провинция, где проживает большая часть потомковкавказских мухаджиров:адыгов,абхазов,абазин.