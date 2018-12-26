ВАЛЕРИЙ БГАНБА ЗАЛОЖИЛ ФУНДАМЕНТ НОВОГО ЗДАНИЯ АБХАЗСКОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА В ТУРЦИИ
Сухум. 6 февраля 2019г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба в ходе рабочей поездки в Турцию принял участие в церемонии заложения фундамента нового здания Абхазского культурного центра в Сакарье.
Новое здание позволит Центру совмещать в себе функции образовательной и культурной площадки.
Согласно проекту строительства, будет предусмотрен большой зал для обучения национальному абхазскому танцу, а также помещения, где будут организованы курсы изучения абхазского языка.
Сакарья – турецкая провинция, где проживает большая часть потомковкавказских мухаджиров:адыгов,абхазов,абазин.
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