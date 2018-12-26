НАТЕЛЛА АКАБА: КОММЕНТАРИЙ ГОСПОДИНА УБИРИЯ НЕ ОТРАЖАЕТ РЕАЛЬНУЮ СИТУАЦИЮ

Сухум. 8 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. «Заместитель секретаря Общественной палаты РА Данил Убирия был не в курсе проводившегося в Абхазии соцопроса, поскольку в это время не находился в Абхазии, и поэтому предоставленная им информация не соответствует действительности». Об этом «Абхазия-Информ» сообщила секретарь Общественной палаты Нателла Акаба.

Нателла Акаба: «В рамках договора, подписанного между Общественными палатами Абхазии и России, мы ведем регулярное общение и реализуем совместные проекты, в том числе, с Максимом Григорьевым – нашим другом и партнером. На самом деле, в ноябре 2018 г. Максим Сергеевич обратился ко мне с письмом, в котором предлагал Общественной палате РА провести количественный соцопрос. Было предложено опросить около 2 тысяч человек.

К сожалению, Общественная палата РА не обладает ресурсами для проведения такого масштабного исследования, и об этом я сообщила Максиму Сергеевичу, которому удалось договориться с молодыми абхазскими волонтерами и депутатом Парламента Абхазии Валерием Агрба об участии в соцопросе. В результате была проведена большая работа во всех районах Абхазии, и результаты опроса были предоставлены мне.

Поскольку у меня наработан определенный опыт по проведению социологических опросов, на основе полученных данных мною был подготовлен обобщающий аналитический доклад. На мой взгляд, результатом проведенной работы стала довольно-таки объективная картина, отражающая общественно-политическую ситуацию в Абхазии. Хотя я вполне допускаю, что результаты проведенного соцопроса, могут кого-то не устраивать.

Вызывает сожаление, что господин Убирия сделал такое ни на чем не основанное заявление, вместо того, чтобы обратиться ко мне за получением соответствующей информации».

Напомним, что социологический опрос «Абхазия - 2018: общественно-политические процессы и проблемы, волнующие граждан» проводился в ноябре-декабре 2018 года.

6 февраля заместитель секретаря Общественной палаты Абхазии Данил Убирия в беседе с корр. госинформагентсва «Апсныпресс» сообщил, что ОП РА не имела никакого отношения к проведению Фондом исследования проблем демократии социологического исследования на тему «Абхазия-2018: общественно-политические процессы и проблемы, волнующие граждан».

«Общественная палата Абхазии не принимала участие в социологическом опросе. Я называю это фейком, потому что в Общественной палате никто не занимался выяснением общественного мнения по этому поводу вообще и, тем более, в сотрудничестве с Общественной палатой РФ. Это какая-то провокация», – заявил Убирия.