 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТОМАС ДЕ ВААЛ: «НЕ ПОРА ЛИ ПРЕДЛОЖИТЬ АБХАЗИИ БОЛЬШЕ?»
февраля 05 2019

ТОМАС ДЕ ВААЛ: «НЕ ПОРА ЛИ ПРЕДЛОЖИТЬ АБХАЗИИ БОЛЬШЕ?»

  Томас де Ваал, старший научный сотрудник Carnegie Europe и автор многочисленных работ о Южном…
«БЫСТРЫХ ПРОРЫВОВ НЕ ОЖИДАЙТЕ»
февраля 04 2019
«БЫСТРЫХ ПРОРЫВОВ НЕ ОЖИДАЙТЕ»
DÜNYA BÜLTENI (ТУРЦИЯ): СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О БУДУЩЕМ КАВКАЗА
февраля 01 2019
DÜNYA BÜLTENI (ТУРЦИЯ): СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О БУДУЩЕМ КАВКАЗА

В мире

ИРИНА МУРАВЬЕВА: ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ — ЭТО ОДИН БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ
февраля 05 2019

ИРИНА МУРАВЬЕВА: ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ — ЭТО ОДИН БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ

  Народная артистка России Ирина Муравьева 8 февраля отмечает свой юбилейный день рождения. Однако все…
ОТЦА СЕНАТОРА АРАШУКОВА АРЕСТОВАЛИ ПО ДЕЛУ О ХИЩЕНИЯХ У "ГАЗПРОМА"
февраля 01 2019
ОТЦА СЕНАТОРА АРАШУКОВА АРЕСТОВАЛИ ПО ДЕЛУ О ХИЩЕНИЯХ У "ГАЗПРОМА"
РЕСТАВРАЦИЯ ГРОБНИЦЫ ТУТАНХАМОНА ЗАВЕРШЕНА. ИСПОРТИТЬ ЕЕ ТУРИСТАМ СТАНЕТ ТРУДНЕЕ
февраля 01 2019
РЕСТАВРАЦИЯ ГРОБНИЦЫ ТУТАНХАМОНА ЗАВЕРШЕНА. ИСПОРТИТЬ ЕЕ ТУРИСТАМ СТАНЕТ ТРУДНЕЕ

Календарь событий

« Февраль 2016 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НАТЕЛЛА АКАБА: КОММЕНТАРИЙ ГОСПОДИНА УБИРИЯ НЕ ОТРАЖАЕТ РЕАЛЬНУЮ СИТУАЦИЮ

Новости Пятница, 08 февраля 2019 10:57
Оцените материал
(0 голосов)
НАТЕЛЛА АКАБА: КОММЕНТАРИЙ ГОСПОДИНА УБИРИЯ НЕ ОТРАЖАЕТ РЕАЛЬНУЮ СИТУАЦИЮ

 

Сухум. 8 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. «Заместитель секретаря Общественной палаты РА Данил Убирия был не в курсе проводившегося в Абхазии соцопроса, поскольку в это время не находился в Абхазии, и поэтому предоставленная им информация не соответствует действительности». Об этом «Абхазия-Информ» сообщила секретарь Общественной палаты Нателла Акаба.

Нателла Акаба: «В рамках договора, подписанного между Общественными палатами Абхазии и России, мы ведем регулярное общение и реализуем совместные проекты, в том числе, с Максимом Григорьевым – нашим другом и партнером. На самом деле, в ноябре 2018 г. Максим Сергеевич обратился ко мне с письмом, в котором предлагал Общественной палате РА провести количественный соцопрос. Было предложено опросить около 2 тысяч человек.

К сожалению, Общественная палата РА не обладает ресурсами для проведения такого масштабного исследования, и об этом я сообщила Максиму Сергеевичу, которому удалось договориться с молодыми абхазскими волонтерами и депутатом Парламента Абхазии Валерием Агрба об участии в соцопросе. В результате была проведена большая работа во всех районах Абхазии, и результаты опроса были предоставлены мне.

Поскольку у меня наработан определенный опыт по проведению социологических опросов, на основе полученных данных мною был подготовлен обобщающий аналитический доклад. На мой взгляд, результатом проведенной работы стала довольно-таки объективная картина, отражающая общественно-политическую ситуацию в Абхазии. Хотя я вполне допускаю, что результаты проведенного соцопроса, могут кого-то не устраивать.

Вызывает сожаление, что господин Убирия сделал такое ни на чем не основанное заявление, вместо того, чтобы обратиться ко мне за получением соответствующей информации».

Напомним, что социологический опрос «Абхазия - 2018: общественно-политические процессы и проблемы, волнующие граждан» проводился в ноябре-декабре 2018 года.

6 февраля заместитель секретаря Общественной палаты Абхазии Данил Убирия в беседе с корр. госинформагентсва «Апсныпресс» сообщил, что ОП РА не имела никакого отношения к проведению Фондом исследования проблем демократии социологического исследования на тему «Абхазия-2018: общественно-политические процессы и проблемы, волнующие граждан».

«Общественная палата Абхазии не принимала участие в социологическом опросе. Я называю это фейком, потому что в Общественной палате никто не занимался выяснением общественного мнения по этому поводу вообще и, тем более, в сотрудничестве с Общественной палатой РФ. Это какая-то провокация», – заявил Убирия.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 08 февраля 2019 11:04

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ТЕЙМУРАЗ ХИШБА: ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ ОТКРЫТО ДЛЯ ВСЕХ, КОМУ НЕ БЕЗРАЗЛИЧНО НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.