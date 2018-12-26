ГАЗЕТА «ЭХО АБХАЗИИ» ОТМЕЧАЕТ 25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Открывая встречу, председатель Союза журналистов Руслан Хашиг отметил, что 2019 год богат на памятные даты. В середине февраля будет отмечаться 100-летие выхода в свет первого номера газеты «Апсны», 18 июня 15-летний юбилей у газеты «Чегемская правда», а сегодня 25-летие отмечает «Эхо Абхазии».

Сухум. 11 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. 25 лет назад, 11 февраля 1994 г., вышел в свет первый номер независимой газеты «Эхо Абхазии». Союз журналистов отметил эту дату пресс-конференцией редактора газеты Виталия Шария, в которой приняли участие редакторы абхазских газет и представители двух телевизионных компаний, коллеги-журналисты.

«В 1994 году, в экономически сложное время, в блокадной Абхазии Виталий Шария увидел потребность в издании негосударственной газеты. И, несмотря на имеющиеся в стране проблемы, он выдержал и стал хорошим примером для своих коллег. Издание независимой газеты «Эхо Абхазии» - это знаковое событие для абхазского общества, в сам Виталий Шария – это эпоха в истории абхазской журналистики. У него большой опыт работы в этой сфере и молодым коллегам есть чему у него поучиться», - считает Руслан Хашиг.

Затем Виталий Шария рассказал, с чего начиналась газета. Он напомнил, что в начале это был дайджест.

«В какой-то период, я устал от журналистики и решил заниматься изданием газеты, но потом журналистика все же взяла верх», - пошутил Шария,

Тогда в республике был дефицит информации, российские газеты поступали нерегулярно с оказией, а интернета не было, и Виталий решил заполнить эту нишу.

Он печатал в газете не только статьи на абхазские темы, но и перепечатывал публикации из российских СМИ. Особой конкуренции у Шария не было, и с учетом дешевых полиграфических услуг до 2006 года газета выходила тиражом в 3 - 4 и даже в 5 тысяч экземпляров. И при этом была самоокупаемая.

Но к тому времени в республику стали регулярно поступать российские газеты, появился интернет, цены на все повысились и произошел спад продажи газеты.

И встал вопрос поиска других вариантов финансирования. Учредителем газеты выступил бизнесмен Беслан Бутба, издание стало цветным и выходило на четырнадцати полосах. Естественно, увеличился штат, расширилась тематика газеты. «Эхо Абхазии» распространялось не только в Сухуме, но и в Гагрском, Гудаутском и Очамчырском районах.

При этом Шария отметил, что учредитель никогда не вмешивался в работу коллектива. Лишь раз, во время президентских выборов, к газете прикрепили политтехнологов, работа которых, по мнению сотрудников «Эхо Абхазии» противоречила журналисткой этики и весь коллектив взял паузу на время предвыборной кампании.

В жизни и работе Виталия Шария, как редактора, так и журналиста, было немало сложных ситуаций: бывало, что граждане использовали страницы газеты как ристалище и устраивали в ней словесные баталии; были и случаи, когда несогласные с издательской политикой газеты подавали на редактора заявления в МВД, угрожали физической расправой. Иной раз приходилось писать опровержения. Но, тем не менее, газета продолжала выходить и пользовалась популярностью у населения.

Шария посетовал на то, что сегодня «Эхо Абхазии переживает не лучшие дни – тираж газеты сократился до 1000 экземпляров, а количество страниц до четырех. Оставаться на плаву удается благодаря субсидиям, предоставляемым государством независимым СМИ. При этом власти в работу газеты не вмешивается, хотя на ее страницах и печатаются критические материалы.

Сегодня Виталий Шария, как журналист совмещает работу в «Эхо Абхазии» с работой в «Эхо Кавказа»

«Скорее всего, печатные газеты скоро уйдут в небытие. Это происходит даже с самыми известными мировыми печатными изданиями – они переходят на электронные версии. В Абхазии пока есть люди, которые хотят иметь именно бумажную версию, но это ненадолго», - считает Шария.

Коллеги поздравили редактора «Эхо Абхазии» с юбилеем и пожелали ему дальнейших творческих успехов.

«Абхазия-Информ» поздравляет Виталия Шария с юбилеем газеты и желает всему коллективу «Эхо Абхазии» дальнейшего творческого роста, неисчерпаемого вдохновения, больше острых и интересных тем.