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Абхазия Информ

ДАУР АРШБА ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА АБХАЗИИ И КРЫМА

Новости Четверг, 21 февраля 2019 15:59
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ДАУР АРШБА ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА АБХАЗИИ И КРЫМА

 

Сухум. 21 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. В Кабинете Министров Республики Абхазия под председательством первого вице-премьера Даура Аршба состоялось совещание абхазской части Совместной межправительственной комиссии между Республикой Абхазия и Республикой Кры. Сообщает пресс-служба Правительства РА.

Во встрече участвовали министр экономики Адгур Ардзинба, министр иностранных дел Даур Кове, министр сельского хозяйства Амиран Какалия, министр по курортам и туризму Автандил Гарцкия, руководитель Аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия Давид Сангулия, президент Торгово-промышленной палаты РА Тамила Мерцхулава.

Члены правительства сообщили председателю абхазской части Межправкомиссии о результатах проделанной работы в области реализации плана мероприятий между республиками, подписанного в рамках первого заседания комиссии 15 ноября 2018 года в Сухуме.

Первый вице-премьер Даур Аршба поручил членам комиссии разработать документы и предложения по формированию повестки дня очередного заседания Совместной межправительственной комиссии между Республикой Абхазия и Республикой Крым.

Очередное совещание абхазской части Межправкомиссии состоится 1 марта 2019 года.

Второе заседание Совместной межправительственной комиссии между Республикой Абхазия и Республикой Крым пройдет с 17 по 20 апреля 2019 года в Ялте в рамках Ялтинского международного экономического форума.

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