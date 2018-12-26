ДАУР АРШБА ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА АБХАЗИИ И КРЫМА
Сухум. 21 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. В Кабинете Министров Республики Абхазия под председательством первого вице-премьера Даура Аршба состоялось совещание абхазской части Совместной межправительственной комиссии между Республикой Абхазия и Республикой Кры. Сообщает пресс-служба Правительства РА.
Члены правительства сообщили председателю абхазской части Межправкомиссии о результатах проделанной работы в области реализации плана мероприятий между республиками, подписанного в рамках первого заседания комиссии 15 ноября 2018 года в Сухуме.
Первый вице-премьер Даур Аршба поручил членам комиссии разработать документы и предложения по формированию повестки дня очередного заседания Совместной межправительственной комиссии между Республикой Абхазия и Республикой Крым.
Очередное совещание абхазской части Межправкомиссии состоится 1 марта 2019 года.
Второе заседание Совместной межправительственной комиссии между Республикой Абхазия и Республикой Крым пройдет с 17 по 20 апреля 2019 года в Ялте в рамках Ялтинского международного экономического форума.
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