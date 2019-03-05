8 МАРТА СОВЕТ СВЯЩЕННОЙ МИТРОПОЛИИ АБХАЗИИ. РАССМОТРИТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДУХОВЕНСТВА АПЦ

о самоустранении архимандрита Дорофея (Дбар) от совершения богослужений в монастыре св. апостола Симона Кананита в Новом Афоне;

В повестку дня включено два вопроса. Речь идет о рассмотрении предложений духовенства Абхазской Православной Церкви от 5 марта 2019 года:

Сухум. 7 марта 2019 г. Абхазия-Информ . 8 марта в 12:00 в обители святого апостола Симона Кананита состоится внеочередное заседание Совета Священной Митрополии Абхазии.

25 января 2019 г. по инициативе членов Совета Священной Митрополии Абхазии в монастыре св. апостола Симона Кананита состоялось второ, внеочередное расширенное заседание Совета СМА. Присутствовали: архимандрит Дорофей (Дбар), иеродиакон Давид (Сарсания), Руслан Пандария, Марк Трапш, Алхас Тхагушев, Мирон Чалмаз, Дионис Яланчиди.

На заседании также присутствовали члены Совета с правом совещательного голоса: Ахра Аргун и Теймураз Дзидзария. Отсутствовал: Арда Ашуба.

По инициативе Алхаса Тхагушева в повестку дня заседания были внесены следующие вопросы: 1. Об инициативе иеродиакона Давида (Сарсания) о создании автономной церковной общины в рамках СМА».

2. Об обсуждаемой в СМИ и социальных сетях информации об участии председателя Совета СМА архимандрита Дорофея (Дбар) в качестве кандидата на предстоящих выборах президента Республики Абхазия.

По этим вопросам высказались Алхас Тхагушев, Темур Дзидзария, Руслан Пандария, Мирон Чалмаз, Ахра Аргун, Марк Трапш, Дионис Яланчиди и Герман Маршания. Некоторые из членов Совета СМА рекомендовали архимандриту Дорофею (Дбар) не выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах президента Республики Абхазия.

Далее слово взял архимандрит Дорофей (Дбар), подробно изложивший свою позицию по обоим вопросам повестки дня. По первому вопросу Председатель Совета СМА разъяснил невозможность создания церковной общины по объективной причине — дефицита служащих священнослужителей.

По второму вопросу архимандрит Дорофей (Дбар) снова подчеркнул, что на данном этапе он исследует сложившийся в стране кризис, и публикует свое видение путей выхода из кризиса на сайте СМА и в социальных сетях (и до окончания исследования никаких конкретных решений по вопросу участия на президентских выборах озвучивать не намерен.

На сайте СМА уже опубликовано шесть глав работы под названием «Абхазия сегодня. Что делать?».