ПРЕЗИДЕНТ РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПОЗДРАВИЛ ЖЕНЩИН СТРАНЫ С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА
Сухум. 8 марта 2019 г. Абхазия-Информ. 8 марта президент Рауль Хаджимба поздравил женщин страны с Международным женским днем.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Дорогие женщины!
Испытывая к вам чувство глубокого уважения и благодарности, хотел бы сердечно поздравить вас с прекрасным весенним праздником – Международным женским днем – 8 Марта. Он наполнен добром, теплом, счастьем и светлыми надеждами. Мы каждодневно ощущаем вашу искреннюю заботу и стремление внести свою достойную лепту в строительство нашего государства.
Ваш неутомимый и созидательный труд, талант и творческая энергия ярко проявляются во всех жизненно важных сферах: в воспитании подрастающего поколения, здравоохранении, спорте, в бизнесе и предпринимательстве, развитии культуры и отечественной науки.
Хочу выразить слова особой благодарности матерям доблестных защитников Родины, вынесшим на своих плечах тяжкое бремя борьбы за свободу и независимость нашей республики, отважным медсестрам, стоявшим рядом с бойцами в дни, когда решалась судьба нашего Отечества.
Пусть этот светлый праздничный день щедро одарит вас радостью и вдохновением, крепким здоровьем и благополучием, счастьем и непоколебимой верой в будущность! Прекрасного вам праздничного настроения, дорогие женщины».
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