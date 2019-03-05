ПРЕЗИДЕНТ РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПОЗДРАВИЛ ЖЕНЩИН СТРАНЫ С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА

Испытывая к вам чувство глубокого уважения и благодарности, хотел бы сердечно поздравить вас с прекрасным весенним праздником – Международным женским днем – 8 Марта. Он наполнен добром, теплом, счастьем и светлыми надеждами. Мы каждодневно ощущаем вашу искреннюю заботу и стремление внести свою достойную лепту в строительство нашего государства.

Ваш неутомимый и созидательный труд, талант и творческая энергия ярко проявляются во всех жизненно важных сферах: в воспитании подрастающего поколения, здравоохранении, спорте, в бизнесе и предпринимательстве, развитии культуры и отечественной науки.

Хочу выразить слова особой благодарности матерям доблестных защитников Родины, вынесшим на своих плечах тяжкое бремя борьбы за свободу и независимость нашей республики, отважным медсестрам, стоявшим рядом с бойцами в дни, когда решалась судьба нашего Отечества.

Пусть этот светлый праздничный день щедро одарит вас радостью и вдохновением, крепким здоровьем и благополучием, счастьем и непоколебимой верой в будущность! Прекрасного вам праздничного настроения, дорогие женщины».