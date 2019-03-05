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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПОЗДРАВИЛ ЖЕНЩИН СТРАНЫ С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА

Новости Пятница, 08 марта 2019 10:40
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ПРЕЗИДЕНТ РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПОЗДРАВИЛ ЖЕНЩИН СТРАНЫ С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА

Сухум. 8 марта 2019 г. Абхазия-Информ. 8 марта президент Рауль Хаджимба поздравил женщин страны с Международным женским днем.

В поздравлении, в частности, говорится:

«Дорогие женщины!

Испытывая к вам чувство глубокого уважения и благодарности, хотел бы сердечно поздравить вас с прекрасным весенним праздником – Международным женским днем – 8 Марта. Он наполнен добром, теплом, счастьем и светлыми надеждами. Мы каждодневно ощущаем вашу искреннюю заботу и стремление внести свою достойную лепту в строительство нашего государства.

Ваш неутомимый и созидательный труд, талант и творческая энергия ярко проявляются во всех жизненно важных сферах: в воспитании подрастающего поколения, здравоохранении, спорте, в бизнесе и предпринимательстве, развитии культуры и отечественной науки.

Хочу выразить слова особой благодарности матерям доблестных защитников Родины, вынесшим на своих плечах тяжкое бремя борьбы за свободу и независимость нашей республики, отважным медсестрам, стоявшим рядом с бойцами в дни, когда решалась судьба нашего Отечества.

Пусть этот светлый праздничный день щедро одарит вас радостью и вдохновением, крепким здоровьем и благополучием, счастьем и непоколебимой верой в будущность! Прекрасного вам праздничного настроения, дорогие женщины».

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 08 марта 2019 10:45

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