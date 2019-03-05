ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПРОВЕЛ ОСМОТР ТЕРРИТОРИИ ТАМОЖЕННОГО ПОСТА "ПСОУ"
Сухум. 13 марта 2019 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба совершил рабочую поездку на таможенный пост "Псоу". Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров. В инспекционной поездке премьер-министра сопровождал председатель к ГТК Беслан Цвинария.
Сотрудники таможенного поста рассказали главе правительства о проблемах в работе таможенного поста, требующих решения. Речь шла о возможности расширения территорий паспортного и таможенного контроля с целью улучшения условий прохождения границы.
Валерий Бганба осмотрел также площадки, предназначенные для стоянки автотранспорта и оползневый участок пограничной реки Псоу.
Глава правительства поручил Управлению капитального строительства подготовить сметные расчеты по возведению подпорных стен на оползневых участках.
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