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Абхазия Информ

ДАМАСК ВОЗЛОЖИЛ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СТРАДАНИЯ СИРИЙЦЕВ НА СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА

Новости Пятница, 15 марта 2019 13:36
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ДАМАСК ВОЗЛОЖИЛ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СТРАДАНИЯ СИРИЙЦЕВ НА СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА

 

ТАСС, 15 марта. Сирия возлагает ответственность на страны Евросоюза за те страдания, которые пришлось претерпеть сирийскому народу в период войны. Об этом говорится в заявлении МИД Сирии, переданном в пятницу агентством SANA.

"В Дамаске удивлены созывом в Брюсселе международной конференции по Сирии без участия представителей сирийского правительства - основной затронутой стороны, - говорится в документе. - Такое поведение Европейского Союза только подтверждает его соучастие и ответственность за развязанную против Сирии войну и страдания сирийского народа из-за введенных странами ЕС односторонних санкций".

"Вызывает гнев лицемерные выступления европейских представителей с выражением сочувствия сирийцам из тех государств, которые оказывали неограниченную поддержку террористическим группировкам и потому несут ответственность за развязанное в Сирии кровопролитие", - указывается в заявлении МИД.

Внешнеполитическое ведомство Сирии осуждает "политизированный характер принятых в Брюсселе решений и попытки использовать их для оказания давления на Дамаск и затягивания кризиса".

Третья международная донорская конференция по Сирии проходила 12-14 марта в Брюсселе. Представители более чем 85 стран и организаций по приглашению Евросоюза и ООН приехали в европейскую столицу, чтобы собрать средства для помощи сирийскому населению и беженцам. По итогам форума его участники обязались выделить почти $7 млрд на гуманитарное содействие народу Сирии и беженцам.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6221047

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 15 марта 2019 13:39

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