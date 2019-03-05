ЕДИНСТВО ВО ИМЯ СВОБОДЫ: К ЮБИЛЕЮ ЛЫХНЕНСКОГО ОБРАЩЕНИЯ 1989 ГОДА

Одно из важнейших событий, предшествовавших признанию суверенитета Абхазии рядом государств, навсегда останется в истории Республики как пример единения абхазского народа, для которого главной целью было и остается жить в независимой стране под мирным небом. Это историческое событие, произошедшее в марте 1989 года – Лыхненский сход.

18 марта 1989 года в Абхазии состоялся исторический Лыхненский сход, где было принято обращение от имени более 30 тысяч человек в пользу независимости Абхазии с восстановлением статуса Союзной Республики.

Долгожданное признание независимости Абхазии Россией 26 августа 2008 года – результат многовековой национально-освободительной борьбы. Абхазия выстрадала свою независимость через долгий путь воодушевляющих побед и болезненных поражений.

До марта 1921 года абхазская территория была фактически оккупирована Грузией. В 1921 году, 4 марта, в Абхазии была установлена советская власть. Приход большевиков к власти расценивался народом как освобождение от грузинской оккупации. Тогда в 1921 году была провозглашена Советская Социалистическая Республика Абхазия – самостоятельная республика в составе СССР, вошедшая в состав ССР Грузии на договорной основе в том же году и через нее в ЗСФСР (Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика – прим.ред.).

Однако через 10 лет положение вновь изменилось. 19 февраля 1931 года Абхазия была насильственно включена в состав Грузинской ССР в статусе автономной республики. Это решение стало началом новой трагической главы истории: в дальнейшем оно не раз подводило Абхазию к черте, за которой могло последовать окончательное исчезновение народа. Грузия бесчинствовала, блокировала любые намерения абхазов быть полноправными жителями на своей родине. Закрывались абхазские школы, запрещался абхазский язык, менялась топонимика (географические названия – прим. ред.). Иными словами, во всех сферах жизнедеятельности нарушались и попирались права абхазов.

Десятилетия грузинского вероломства в Абхазии вылились в развитие национально-освободительного движения. Абхазы, не прекращая борьбу с момента насильственного включения ее в состав Грузинской ССР на правах автономии, прилагали все возможные усилия, чтобы восстановить историческую справедливость.

Подготовка к Лыхненскому сходу

3 декабря 1988 года в Сухуме, в помещении Абхазской государственной филармонии, состоялся первый Учредительный съезд нового демократического общественно-политического движения, которое вошло в историю как Народный Форум Абхазии «Аидгылара» (в переводе с абхазского «единение» - прим.ред.). Форум объединил все группы, которые боролись за права людей, проживавших в Абхазии, и вывел национальную борьбу абхазов на качественно новый уровень. У истоков движения стояли абхазские общественные и политические деятели, представители интеллигенции, а его председателем стал народный писатель Абхазии Алексей Гогуа.

«Аидгылара» смог в сжатые сроки так наладить связь с народом, с представителями всех национальных общин и так всех сплотить, что появилась надежда на проведение многотысячного народного схода. Ведь для того, чтобы собрать людей, нужно было проделать огромную работу – даже несмотря на то, что абхазы понимали необходимость разрешения назревшей проблемы.

На момент создания Форума грузинские имперские амбиции достигли пика своего проявления. Продолжалась перекачка кадров из Грузии в Абхазию. Шла циничная фальсификация абхазской истории. Все это, в итоге, привело к организации Лыхненского схода, который состоялся несколько месяцев спустя и имел огромный резонанс на всем пространстве бывшей советской державы.

Историческая речь

18 марта 1989 года в самом сердце Абхазии, в историческом месте на поляне в селе Лыхны (именно там многие века абхазским народом принимались все судьбоносные для страны решения – прим. ред.) Гудаутского района состоялся санкционированный митинг, созванный Народным Форумом «Айдгылара». Он объединил более 30 тысяч человек.

Участники митинга обратились к президенту СССР Михаилу Горбачеву с требованием придания Абхазии статуса республики в составе СССР, каковой она и была с 1921 по 1931 годы, и временного введения режима «особого управления» Абхазией из Москвы. Лыхненское обращение заявляло о том, что народ Абхазии устал от бесчинств руководства Грузии.

Обращение зачитывал молодой, но к тому времени уже известный поэт и журналист Владимир Зантария (ныне советник президента Республики Абхазия – прим. ред.).

Вот как он сам сегодня оценивает значение той исторической речи: «Это был открытый вызов закостенелой советской системе, «узаконившей» многоступенчатую иерархию государственного устройства. Партийные лидеры Абхазии знали, что им не простят акт подписания «крамольного» обращения, но они понимали, что другого выхода нет, и что без серьезного сопротивления никто не подарит нам независимость и право на политическое самоопределение».

Зантария отмечает, что тогда тбилисские эмиссары, грузинские спецслужбы сделали все, чтобы сорвать сход, однако «народ был настолько взбудоражен нагнетанием антиабхазского психоза, что остановить движение снизу уже было невозможно».

Перед тем, как зачитать историческую речь, Зантария многократно ее репетировал – чтобы получилось громко и четко, чтобы суть обращения дошла до каждого сердца.

«Решение о том, что Лыхненское обращение должен зачитать я, было принято Президиумом Народного Форума «Аидгылара». Узнал я об этом буквально за день до схода. Конечно, разволновался, но потом стал вникать в текст, работать над интонацией, над правильной расстановкой смысловых и интонационных курсивов. Мне помогло то, что я работал лет пять диктором Абхазского радио и определенным опытом доходчивого изложения материалов обладал. По пути в Лыхны друзья по НФА (Народный Форум «Аидгылара» - прим. ред.) попросили меня продекламировать обращение и деликатно указали мне на какие-то нюансы. В итоге, судя по реакции участников схода, обращение прозвучало достаточно внятно. Оно было поставлено на голосование, и было принято единогласно», – вспоминает Владимир Зантария.

Самым первым под обращением поставил свою подпись первый секретарь Абхазского обкома партии, депутат Верховного Совета СССР, член бюро Абхазобкома Борис Адлейба. Его примеру последовали более 30 тысяч граждан Абхазии.

Полный текст Лыхненского обращения уже 24 марта был опубликован в абхазских газетах «Апсны Капшь» и «Советская Абхазия». После того, как он появился на страницах газет, бумаги с подписями от жителей Абхазии продолжили поступать организаторам схода. В некоторых официальных источниках указано, что в результате было собрано порядка 40 тысяч подписей.

Документы Лыхненского обращения в Москву отвезли видные общественно-политические деятели, политики и ученые-историки Абхазии Игорь Марыхуба, Геннадий Аламия, Вадим Пилия, Николай Джонуа и Сергей Шамба.

Между тем отношения абхазов и грузин в стране предельно обострились. Политический накал ощущался повсюду: в школах, госучреждениях. 1 июня того же 1989 года на Первом Съезде Народных депутатов СССР выступил народный Депутат СССР Владислав Ардзинба, который уже был известной и весомой фигурой на политической арене Абхазии

«В 1931 году договорная Абхазия была преобразована теперь уже в автономную республику в составе Грузинской ССР. Таким образом, Абхазия – чуть ли не единственная республика, политический статус которой изменялся по воле Сталина не по восходящей, а по нисходящей линии», – сказал Ардзинба, оценивая насильственное включение Абхазии на правах автономии в состав Грузинской ССР.

Он говорил о том, что в истории абхазского народа 1937—1953 годы стали периодом, когда стоял вопрос о ликвидации народа как такового.

«Прямо надо сказать, что <…> в известном вам периоде в отношении абхазского народа проводилась политика, которую практически следует характеризовать как шовинистическую, давайте будем называть вещи своими именами», – заявил Владислав Ардзинба после того, как буквально по событиям разложил историю угнетения абхазского народа грузинами, их попытки искоренить абхазов с родной земли, начиная с 1931 года.

К сожалению, ни обращение народа, ни речь его выдающегося лидера тогда не были услышаны. Та самая, запущенная в далеком 1931 году, «бомба замедленного действия» взорвалась: кровопролитная война (Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов – прим. ред.) унесла тысячи жизней, сломала тысячи судеб. Лишь спустя 62 года, в 1993 году, одержав победу в войне за право жить у себя на земле, за право сохранить свою нацию, народ Абхазии смог полностью избавиться от грузинского гнета.

Несмотря на то, что Лыхненское обращение 1989 года не смогло предотвратить кровопролития, оно сыграло огромную роль в истории Абхазии, став примером единения и сплочения абхазского народа, его многотысячного унисона. Сегодня цель, к которой, теряя своих лучших сынов и дочерей, шел народ, достигнута: на абхазской земле воцарился мир – хрупкий мир, сотканный бесстрашием и волей наших предков.

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