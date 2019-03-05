В СКОРОМ ВРЕМЕНИ В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ПОЯВИТСЯ ОТДЕЛЕНИЕ КАРДИОХИРУРГИИ

Российская делегация посетила Республиканскую больницу и осмотрела помещение, в котором уже в ближайшее время планируется открытие отделения кардиохирургии. В этом отделении будут работать российские медики вахтовым способом.

Сухум. 18 марта 2019 г. Абхазия-Информ. В Абхазии с рабочим визитом находится большая делегация, возглавляемая руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Российской Федерации Владимиром Уйба и помощником министра здравоохранения России Анатолием Гулиным. В понедельник 18 марта в Минздраве республики состоялась рабочая встреча с министром здравоохранения Абхазии Тамазом Цахнакия, в которой с абхазской стороны также приняли участие секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба и первый заместитель министра здравоохранения РА Алхас Конджария.

«По поручению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой мы прибыли в республику, чтобы отработать с руководством Абхазии трехэтапный план оказания медицинской помощи жителям Абхазии. Все три этапа будут идти параллельно. В первый этап входит начать буквально через две-три недели диспансеризацию населения, но диспансеризацию не явочную и не разовую, а переходящую в консультативную работу.

Второй этап – это то, ради чего мы с коллегами провели осмотр Республиканской больницы. Речь идет об открытии отделения кардиохирургии. Под это отделение уже предусмотрены средства в правительстве России. Наша задача - как можно быстрее отработать место для проведения проектных работ, проведения капитального ремонта и провести инсталляцию оборудования. В дальнейшем лучшие специалисты ФМБА из ведущих центров, в том числе центров кардиохирургии, будут приезжать и вахтовым способом работать здесь, проводить кардиохирургические операции, в том числе с обучением коллег.

Третий этап, тоже параллельный, предусматривает отвод земельного участка под строительство многопрофильного медицинского центра, где также будут работать вахтовым методом. В центре будут отделения общей хирургии, кардиохирургии, травматологии, а также большой поликлинический блок.

На реализацию всех трех этапов нам отведено немного времени. На все отведен год. Это очень жесткие сроки, поэтому у нас сейчас каждый день на счету», - рассказал Владимир Уйба.

При этом, как отметил руководитель агентства, подобный опыт у ФМБА уже есть. Такие центры в минимально короткие сроки были построены на Валдае и в Ялте.

Как отметил министр здравоохранения Тамаз Цахнакия, визит российской делегации можно рассматривать как продолжение достигнутых в декабре прошлого года договоренностей с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой о подготовке межправительственного соглашения о строительстве центра неотложной помощи, в котором будет ряд актуальных направлений, в том числе сердечно-сосудистая хирургия.

«Сердечно-сосудистые заболевания весьма актуальны, эта патология крайне распространена и является основной причиной инвалидности и смертности трудоспособного населения. Поэтому мы задались целью создать подобное учреждение на территории республики при поддержке Российской Федерации. На первом этапе это будет отделение сердечно-сосудистой хирургии на базе Республиканской больницы, где уже через некоторое время мы сможем оказывать неотложную помощь больным с острым инфарктом миокарда, выполнять коронарографию, стентирование коронарных артерий», - рассказал Тамаз Цахнакия

По словам Цахнакия, в ходе встречи с российскими коллегами обсуждался и вопрос проведения очередного этапа диспансеризации населения республики. «Это уже третья диспансеризация, которую мы проводим и вторая - при поддержке ФМБА России. Она имеет принципиально важное значение и будет охватывать все районы республики», - отметил министр.

«Осуществив эти краткосрочные планы, мы сможем оказывать нашему населению на месте всю необходимую специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь», - заключил он.

Касаясь строительства медицинского центра, Тамаз Цахнакия также отметил, что проект технического задания будущего медучреждения уже практически подготовлен специалистами ФМБА. Кроме того, в вопросе определения места расположения будущей клиники определяющим станет фактор равноудаленности от всех районов республики и соблюдения принципа «золотого часа» с момента начала острого заболевания до оказания пациенту специализированной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.