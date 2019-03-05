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ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ О ВОПРОСАХ НЕФТЕДОБЫЧИ В АБХАЗИИ (ЧАСТИ III И IV)
марта 15 2019

ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ О ВОПРОСАХ НЕФТЕДОБЫЧИ В АБХАЗИИ (ЧАСТИ III И IV)

  (Части I и II можно прочесть по ссылкам: http://abkhazinform.com/tochka-zreniya/item/8522-leonid-lakerbaya-o-voprosakh-neftedobychi-v-abkhazii http://abkhazinform.com/tochka-zreniya/item/8534-leonid-lakerbaya-o-voprosakh-neftedobychi-v-abkhazii-chast-ii) ЧАСТЬ III.   ПОЧЕМУ НЕТ УЧАСТИЯ…
ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ О ВОПРОСАХ НЕФТЕДОБЫЧИ В АБХАЗИИ (ЧАСТЬ II)
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ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ О ВОПРОСАХ НЕФТЕДОБЫЧИ В АБХАЗИИ (ЧАСТЬ II)
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Абхазия Информ

ПРОЕКТ "МОБИЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ" ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ В ГУДАУТЕ

Новости Среда, 20 марта 2019 11:50
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ПРОЕКТ &quot;МОБИЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ&quot; ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ В ГУДАУТЕ

 

Сухум. 2 марта 2019 г. Абхазия-Информ. Под патронажем министерства здравоохранения Абхазии и при содействии международных организаций "Программа развития ООН" и "Фонд по народонаселению ООН" продолжаются акции в рамках проекта "Мобильная лаборатория".

Как сообщает пресс-служба Минздрава РА, «это бесплатный и конфиденциальный скрининг на ВИЧ, гепатиты В и С и инфекции, передающиеся половым путем, а также скрининг рака шейки матки».

Кроме того, желающие могут сдать анализ крови на онкомаркеры (диагностика заболевания предстательной железы (PSA) у мужчин от 50 лет и заболевания яичников (CA-125) у женщин от 45 лет), на сахар, а также получить консультации высококвалифицированных специалистов медиков.

Проект "Мобильная лаборатория" будет работать 22 марта с 09:00 до 14:00 при Гудаутской центральной районной больнице.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 20 марта 2019 11:54

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