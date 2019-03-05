ПРОЕКТ "МОБИЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ" ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ В ГУДАУТЕ

Сухум. 2 марта 2019 г. Абхазия-Информ. Под патронажем министерства здравоохранения Абхазии и при содействии международных организаций "Программа развития ООН" и "Фонд по народонаселению ООН" продолжаются акции в рамках проекта "Мобильная лаборатория".

Как сообщает пресс-служба Минздрава РА, «это бесплатный и конфиденциальный скрининг на ВИЧ, гепатиты В и С и инфекции, передающиеся половым путем, а также скрининг рака шейки матки».