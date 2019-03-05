ПРОЕКТ "МОБИЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ" ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ В ГУДАУТЕ
Сухум. 2 марта 2019 г. Абхазия-Информ. Под патронажем министерства здравоохранения Абхазии и при содействии международных организаций "Программа развития ООН" и "Фонд по народонаселению ООН" продолжаются акции в рамках проекта "Мобильная лаборатория".
Как сообщает пресс-служба Минздрава РА, «это бесплатный и конфиденциальный скрининг на ВИЧ, гепатиты В и С и инфекции, передающиеся половым путем, а также скрининг рака шейки матки».
Кроме того, желающие могут сдать анализ крови на онкомаркеры (диагностика заболевания предстательной железы (PSA) у мужчин от 50 лет и заболевания яичников (CA-125) у женщин от 45 лет), на сахар, а также получить консультации высококвалифицированных специалистов медиков.
Проект "Мобильная лаборатория" будет работать 22 марта с 09:00 до 14:00 при Гудаутской центральной районной больнице.