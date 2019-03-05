ВСЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧАЕМЫЕ АБХАЗИЕЙ, ВПРЕДЬ БУДУТ РАТИФИЦИРОВАТЬСЯ ПАРЛАМЕНТОМ

(Части I и II можно прочесть по ссылкам: http://abkhazinform.com/tochka-zreniya/item/8522-leonid-lakerbaya-o-voprosakh-neftedobychi-v-abkhazii http://abkhazinform.com/tochka-zreniya/item/8534-leonid-lakerbaya-o-voprosakh-neftedobychi-v-abkhazii-chast-ii) ЧАСТЬ III. ПОЧЕМУ НЕТ УЧАСТИЯ…