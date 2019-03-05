ВСЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧАЕМЫЕ АБХАЗИЕЙ, ВПРЕДЬ БУДУТ РАТИФИЦИРОВАТЬСЯ ПАРЛАМЕНТОМ
Сухум. 20 марта 2019 г. Абхазия-Информ. Депутаты парламента внесли изменения в действующий закон «О международных договорах Республики Абхазия».
Законопроект, представленный председателем парламентского комитета по государственно-правовой политике Валерием Агрба, предусматривает процедуру ратификации парламентом всех международных договоров Абхазии.
Действующий закон не предусматривал процедуры ратификации всех международных договоров, заключаемых Абхазией.
Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба отметил, что в рассматриваемом законопроекте учтены все ранее высказанные замечания.
Законопроект принят единогласно во втором окончательном чтении.