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Абхазия Информ

СТРОИТЕЛИ ПЛАНИРУЮ ЗАВЕРШИТЬ РАБОТЫ В ТКУАРЧАЛЬСКОЙ БОЛЬНИЦЕ К НОЯБРЮ ЭТОГО ГОДА

Новости Среда, 20 марта 2019 14:03
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СТРОИТЕЛИ ПЛАНИРУЮ ЗАВЕРШИТЬ РАБОТЫ В ТКУАРЧАЛЬСКОЙ БОЛЬНИЦЕ К НОЯБРЮ ЭТОГО ГОДА

 

Сухум. 20 марта 2019 г. Абхазия-Информ. 19 марта министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия и помощник министра здравоохранения России Анатолий Гулин совершили совместную инспекционную поездку в г. Ткуарчал, где строится Центральная районная больница.

Работы на данном объекте осуществляются за счет средств Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.

Цахнакия и Гулин осмотрели три корпуса будущей ЦРБ, дали соответствующие рекомендации по ведению работ с учетом строительных норм и правил возведения медицинских учреждений.

В здании больницы уже ведутся отделочные  работы. При своевременном финансировании строители планируют завершить строительство к ноябрю 2019 года.

Как отметил Анатолий Гулин, Минздрав России окажет поддержку в плане дальнейшего оснащения медучреждения, утверждения спецификации необходимого оборудования и инструментария.

Тамаз Цахнакия и Анатолий Гулин   также посетили в Ткуарчале пункты выдачи лекарственных средств льготным категориям граждан России, проживающих в Абхазии. Анатолий Гулин остался доволен  работой пунктов.

Сегодня же прошло совещание в министерстве финансов Абхазии, где обсуждались вопросы следующего этапа российской Инвестиционной программы. Министерства здравоохранения России и Абхазии поддерживают идею строительства детской республиканской больницы в Сухуме.

Также состоялось обсуждение решения российско-абхазской Межправительственной комиссии в части перепрофилирования финансовых средств на погашение задолженности Минздрава Абхазии перед лечебно-профилактическими учреждениями РФ.

Анатолий Гулин подтвердил часть уже профинансированных долгов по линии обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в Абхазии.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 20 марта 2019 14:12

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