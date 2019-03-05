СТРОИТЕЛИ ПЛАНИРУЮ ЗАВЕРШИТЬ РАБОТЫ В ТКУАРЧАЛЬСКОЙ БОЛЬНИЦЕ К НОЯБРЮ ЭТОГО ГОДА

Цахнакия и Гулин осмотрели три корпуса будущей ЦРБ, дали соответствующие рекомендации по ведению работ с учетом строительных норм и правил возведения медицинских учреждений.

Работы на данном объекте осуществляются за счет средств Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.

Сухум. 20 марта 2019 г. Абхазия-Информ . 19 марта министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия и помощник министра здравоохранения России Анатолий Гулин совершили совместную инспекционную поездку в г. Ткуарчал, где строится Центральная районная больница.

В здании больницы уже ведутся отделочные работы. При своевременном финансировании строители планируют завершить строительство к ноябрю 2019 года.

Как отметил Анатолий Гулин, Минздрав России окажет поддержку в плане дальнейшего оснащения медучреждения, утверждения спецификации необходимого оборудования и инструментария.

Тамаз Цахнакия и Анатолий Гулин также посетили в Ткуарчале пункты выдачи лекарственных средств льготным категориям граждан России, проживающих в Абхазии. Анатолий Гулин остался доволен работой пунктов.

Сегодня же прошло совещание в министерстве финансов Абхазии, где обсуждались вопросы следующего этапа российской Инвестиционной программы. Министерства здравоохранения России и Абхазии поддерживают идею строительства детской республиканской больницы в Сухуме.

Также состоялось обсуждение решения российско-абхазской Межправительственной комиссии в части перепрофилирования финансовых средств на погашение задолженности Минздрава Абхазии перед лечебно-профилактическими учреждениями РФ.

Анатолий Гулин подтвердил часть уже профинансированных долгов по линии обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в Абхазии.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии