СТРОИТЕЛИ ПЛАНИРУЮ ЗАВЕРШИТЬ РАБОТЫ В ТКУАРЧАЛЬСКОЙ БОЛЬНИЦЕ К НОЯБРЮ ЭТОГО ГОДА
Сухум. 20 марта 2019 г. Абхазия-Информ. 19 марта министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия и помощник министра здравоохранения России Анатолий Гулин совершили совместную инспекционную поездку в г. Ткуарчал, где строится Центральная районная больница.
Работы на данном объекте осуществляются за счет средств Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.
Цахнакия и Гулин осмотрели три корпуса будущей ЦРБ, дали соответствующие рекомендации по ведению работ с учетом строительных норм и правил возведения медицинских учреждений.
В здании больницы уже ведутся отделочные работы. При своевременном финансировании строители планируют завершить строительство к ноябрю 2019 года.
Как отметил Анатолий Гулин, Минздрав России окажет поддержку в плане дальнейшего оснащения медучреждения, утверждения спецификации необходимого оборудования и инструментария.
Тамаз Цахнакия и Анатолий Гулин также посетили в Ткуарчале пункты выдачи лекарственных средств льготным категориям граждан России, проживающих в Абхазии. Анатолий Гулин остался доволен работой пунктов.
Сегодня же прошло совещание в министерстве финансов Абхазии, где обсуждались вопросы следующего этапа российской Инвестиционной программы. Министерства здравоохранения России и Абхазии поддерживают идею строительства детской республиканской больницы в Сухуме.
Также состоялось обсуждение решения российско-абхазской Межправительственной комиссии в части перепрофилирования финансовых средств на погашение задолженности Минздрава Абхазии перед лечебно-профилактическими учреждениями РФ.
Анатолий Гулин подтвердил часть уже профинансированных долгов по линии обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в Абхазии.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии
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