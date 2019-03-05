ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ РАУЛЯ ХАДЖИМБА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Сухум. 21 марта 2019 г. Абхазия-Информ. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Абхазии Рауля Хаджимба с днем рождения
В поздравлении, в частности, говорится:
«Примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. Тепло вспоминаю наши прошлогодние встречи в Москве и Сочи.
Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с Вами и тесной совместной работы по развитию отношений союзничества и стратегического партнерства между Россией и Абхазией».
Владимир Путин пожелал Раулю Хаджимба крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.
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