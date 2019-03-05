ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ РАУЛЯ ХАДЖИМБА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

«Примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. Тепло вспоминаю наши прошлогодние встречи в Москве и Сочи.

Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с Вами и тесной совместной работы по развитию отношений союзничества и стратегического партнерства между Россией и Абхазией».

Владимир Путин пожелал Раулю Хаджимба крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.