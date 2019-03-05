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Абхазия Информ

ЕВРЕИ АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК ПУРИМ

Новости Четверг, 21 марта 2019 15:25
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ЕВРЕИ АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК ПУРИМ

 

Сухум. 21 марта 2020 г. Абхазия-Информ. Сегодня евреи Абхазии отмечают Пурим – один из наиболее радостных праздников иудейского календаря, который в этом году приходится на 20-21 марта. Это самый веселый праздник в иудаизме, посвященный чудесному спасению еврейского народа от истребления во времена персидского рабства.

В обед, 21 марта, в Сухумской синагоге собрались проживающие в столице евреи – члены общины «Шалом», чтобы отметить этот наиболее почитаемый иудеями праздник. В этот день одно из главных блюд на праздничном столе – треугольные пирожки гоменташен (уши Амана), а также в неограниченном количестве вино. В Талмуде евреев призывают пить в Пурим так много, чтобы нельзя было отличить Мордехая от Амана. Поэтому за столом в Сухумской синагоге было шумно и весело.

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«Пур» – в переводе с иврита значит «жребий».   Этому празднику более двух с половиной тысяч лет, он начинается на закате солнца в среду и заканчивается в четверг вечером. В это время принято веселиться и устраивать особые карнавальные, театральные представления с угощением – пуримшпили. Также, по иудейской традиции, на Пурим нужно посылать подарки друг другу и давать подаяние бедным. Еврейские семьи в этот день угощают родных и близких выпечкой.

Предание гласит, что персидский царедворец Аман пожелал уничтожить весь еврейский народ из-за того, что еврей Мордехай, проживавший в столице Персии, не преклонил перед ним колена. Клеветой и обманом вельможа убедил царя Ахашвероша (Артаксеркса) подписать указ, позволяющий осуществить его план. Чтобы определить день для осуществления своего кровавого плана, Аман бросал жребий (на аккадском языке «пуру») – именно отсюда и происходит название праздника Пурим. Спасла еврейский народ храбрая царица Эстер (Есфирь), жена Ахашвероша и племянница Мордехая, рассказав царю о настоящих планах Амана и убедив позволить иудеям защищать себя. В результате еврейский народ был спасен.

Накануне Пурима иудеи держат пост («пост Эстер») и отправляются в синагогу на чтение Свитка Эстер – части Танаха (еврейской Библии), рассказывающую историю о спасении евреев. Сказание читают вслух по специальному рукописному пергаментному свитку, и эта традиция является одной из основных для Пурима. Во время праздничной трапезы евреи, по традиции, также напиваются допьяна в память о пире, во время которого Эстер убедила царя отменить свой указ об уничтожении евреев и позволить им защищаться.

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Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 21 марта 2019 15:40

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