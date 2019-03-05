В АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУХУМ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2018 ГОД

Хозяйственную деятельность в столице вели 479 или 48,3% от общего числа предприятий и организаций (1008), представляющих финансовые отчеты в налоговую службу.

Замглавы администрации Леон Кварчия выступил с докладом по итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций Сухума за 2018г.

Сухум. 21 марта 2019 г. Абхазия-Информ. В Администрации г. Сухум подвела итоги работы за 2018 год. Заседание актива столицы проходило в «Доме Учителя».

Для сравнения, за аналогичный период 2017 г. в Сухум сдавали финотчеты 1094 предприятия, из которых функционировало чуть больше половины - 576 (52,6%).Реально работающих предприятий в сфере торговли 127 (12,3%), в сфере услуг - 246 (30%).

Совокупный объем производства товаров, работ и услуг по всем отраслям экономики столицы составил 29 млрд 732 млн 371 тыс. 500 руб. при индикативном плане 30 млрд 378 млн 935 тыс. руб., что составляет 97,9 % от плана, и что на 0,6% больше аналогичного показателей прошлого года. Прибыль за 2018 г. составил 2 млрд 385 млн 434 тыс. руб. или 92,3% от запланированного объема, что на 15,9% меньше аналогичного показателя прошлого года. В то же время убытки предприятий составили 563 млн 160 тыс. руб., что на 13,8% меньше аналогичного показателя прошлого года.

За 2018 г. предприятия и организации Сухума уплатили налоги на 1 млрд 450 млн 564 тыс.руб. , что на 1,1 % меньше аналогичного показателя 2017 года. Из них в местный бюджет поступило 1 млрд 045 млн 12 тыс., что на 0,3% больше аналогичного показателя прошлого года.

Наибольший удельный вес в доходной части столичного бюджета составляют: подоходный налог - 42,5% (444 млн 027 тыс. руб), налог на прибыль предприятий и организаций - 25% (261 млн 360 тыс. руб.), НДС – 17,5 % (182 млн 538 тыс. руб).

Число работающих в 2018 г. составило 8 782 человек при фонде заработной платы в 2 млрд 255 млн руб. Показатель среднемесячной зарплаты по г. Сухум за 2018г. составил 21 398 руб. (в 2017г. - 20 766 руб.).

По словам замглавы администрации, план по объему реализованных товаров, услуг и работ за 2018 г. выполнен только в трех отраслях: в промышленности - 111,8%, в сфере платны услуг населению - 105,6%, в торговле – 101,7%.

Общее выполнение индикативного плана по выручке составило 97,9%.

Максимальное выполнение плановых показателей в строительной отрасли составило 91,4%, в связи – 84,5%, кредитно-финансовой сфере - 75,6%, курортах и туризме – 72,4%, энергетике – 65,8%.

Наихудшие показатели в научно-производственном секторе – 1,1%.

Плановые показатели по прибыли выполнены в таких отраслях, как промышленность - 110,2% и торговля - 114,2%. Самый низкий показатель выполнения плана по прибыли в научно-производственном секторе - 5,4%, энергетика 0%. Общее выполнение индикативного плана по прибыли составило 92,3 %.

Наиболее крупными налогоплательщиками в столице являются: ЗАО «Аквафон» - 177 млн 758 тыс. руб., ООО «Вина и Воды Абхазии» - 138 млн 821 тыс. руб., ООО СП «А-Мобаил» - 105 млн 362 тыс. руб., ООО «РН Абхазия» - 77 млн 632 тыс. руб., ООО «Алхан» - 43 млн 413 тыс. руб., ООО СП «Доминант» - 29 млн 677 тыс. руб., ООО Сухумский Пивоваренный завод - 27 млн 489 тыс. руб., ООО «Ахра 2006» - 20 млн 971 тыс. руб.

За год Управление экономики Администрации г. Сухум выявило 219 фактов нарушения условий торговли, оформлено 123 патента на право осуществления торговой деятельности.

В 2018 г. выдана 21 лицензия на право торговли алкоголем и табаком (в 2017 г. - 120 лицензий).

«Это объясняется как сравнительно высокой стоимостью лицензии - 15 тысяч рублей, так и крайне неблагоприятной макроэкономической ситуацией. Существенно снизился товарооборот розничной торговой сети и повлиял на возможности предпринимателей приобретать данный вид лицензии», - уточнил Кварчия.

За 2018 год сотрудники управления экономики выявили в городе более 140 новых объектов размещения различного типа (2 240 койко-мест) и передали информацию в налоговые органы.

Энергетическая комиссия г. Сухум проводила регулярную работу с юридическими и физическими лицами по взысканию задолженностей по электроэнергии.

По словам Кварчия, крупные должники приступили к поэтапному погашению задолженностей, однако не назвал их.

Процент оплаты за потребленную электроэнергии физическими лицами равен 61,6%, юридическими лицами – 89,9%.

По мнению Кварчия, одной из основных проблем предпринимателей является отсутствие долгосрочных недорогих кредитов на расширение и развитие бизнеса.

«Это связано с общим дефицитом денежной ликвидности в стране. В то же время дефицит ликвидности обусловлен рядом факторов в том числе и отсутствием собственного эмиссионного центра в стране, сокращением объема финансовых средств, поступающих в страну в рамках Инвестиционной программы, вымыванием значительного объема денег из страны в виде переводов трудовыми мигрантами и т.д», - отметил Леон Каварчия.

С отчетами о проделанной работе также выступили начальник коммунального управления Администрации г. Сухум» Дмитрий Ахуба, начальник управления культуры Администрации г. Сухум Наала Хашиг и замглавы Администрации, начальник управления образования Людмила Адлейба.

Председатель Сухумского Горсобрания Константин Пилия поднял вопросы переноса городской мусоросвалки, располагающейся в микрорайоне Маяк, работы Водоканала и озеленения города.

Он предложил провести ярмарку саженцев. «Мы горожане, сами купили бы эти саженцы и высадили деревья в предложенных управлением местах», - сказал Пилия.

Он также предложил отделу культуры организовывать в летний период выступления на открытых концертных площадках.

«Слушая ваши доклады, создается впечатление того, что мы живем в одном европейском городе, таком как Париж, к примеру. Понятно, что многое делается, и я благодарен всем вам за ваш труд, за старание изменить положение дел в экономике, культуре и образовании столицы. Но вы, ставите проблемные вопросы, не уточняя причин невыполнения плановых показателей. Почему, к примеру, предприятиям-должникам не выставлены инкассовые поручения? Ведь есть вопросы, которые можно, не ссылаясь на мировой экономически кризис, попробовать решить в рамках полномочий городской администрации», - сказал мэр Сухума Адгур Харазия.

Он подчеркнул, что силами Администрации сделано немало хороших дел, среди которых - реставрация башни с часами на здании Администрации, капитальный ремонт улиц Гобечия и Ласурия, подъезда к школе №5 и т.д.. Харазия отметил, что многие проблемные вопросы в городе решаются и при помощи депутатов городского собрания.

Подводя итоги заседание актива, глава столичной администрации призвал всех к слаженной и ответственной работе, направленной на обеспечение комфортной жизни горожан.