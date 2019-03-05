23 МАРТА 2019 Г. В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ ОТКРОЕТСЯ ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ И ДОСУГА «РОДНИК»
Сухум. 21 марта 2019 г. Абхазия-Информ. 23 марта в с. Дранда (Нижний Пщап) Гулрыпшского района состоится официальная церемония открытия Центра здоровья и досуга «Родник».
Инвестиционный проект строительства Центра реализован под патронажем Министерства экономического развития Российской Федерации и Торгового представительства Российской Федерации в Республике Абхазия. Бенефициаром проекта в Абхазии является ООО «Торговый дом России в Абхазии».
Объект возведен российской компанией ООО «Кейдас», специализирующейся на производстве модульных быстровозводимых зданий. На базе Центра российская компания ООО «Аэромед» открывает первое в Абхазии лечебно-профилактическое учреждение, оснащенное высокотехнологическим медицинским оборудованием для спелео- и аэроионотерапии, аппаратной аромафитотерапии.
Реализация проекта будет способствовать стимулированию социально-экономического развития Восточной Абхазии, повышению курортно-рекреационного потенциала данной территории. Конкретными результатами проекта станут:
- возможность получения медицинских и оздоровительно-профилактических услуг населению Абхазии без необходимости выезда за границу,
- создание более 15 новых рабочих мест,
- поступление налоговых отчислений в бюджет,
- повышение качества и доступности для населения ряда социальных и коммерческих услуг,
- благоустройство прилегающей к комплексу территории.
В торжественной церемонии открытия планируется участие представителей руководства Республики Абхазия, администрации Гулрыпшского района, Торгово-промышленной палаты Абхазии, предпринимательского сообщества, средств массовой информации. С российской стороны в открытии Центра примут участие Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Абхазии А.А. Двинянин, Торговый представитель России в Абхазии В.А. Некрасов, руководство компаний-участников проекта.
Официальная церемония открытия Центра состоится 23 марта 2019 г., в 11:00, по адресу: Гулрыпшский район, с. Дранда (Нижний Пщап), 2-ой проезд Леона, 24.
Об этом сообщает Торговое представительство Рф в Абхазии.
Последнее от
- В 2018 ГОДУ ФОНД «АШАНА» СОБРАЛ НА ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ БОЛЕЕ 7 МЛН РУБЛЕЙ
- В АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУХУМ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2018 ГОД
- МИД АБХАЗИИ: «ВЛАСТИ УКРАИНЫ ПЫТАЮТСЯ ЛЮБЫМИ СПОСОБАМИ ЗАРАБОТАТЬ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДИВИДЕНДЫ»
- ЕВРЕИ АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК ПУРИМ
- ВЛАДИМИР ПУТИН И ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОЗДРАВИЛИ РАУЛЯ ХАДЖИМБА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ