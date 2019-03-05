В 2018 ГОДУ ФОНД «АШАНА» СОБРАЛ НА ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ БОЛЕЕ 7 МЛН РУБЛЕЙ

Культурно-благотворительный фонд «Ашана» - некоммерческая благотворительная организация, созданная бизнесменом Бесланом Шакая в 2008 году с целью оказания помощи нуждающимся категориям населения, а также для реализации социальных программ, направленных на оздоровление нации, духовное и нравственное развитие молодого поколения, сохранение абхазской культуры.

Сухум 21 марта 2018 г. Абхазия-Информ . В четверг, 21 марта, состоялось отчетное собрание культурно-благотворительного фонда «Ашана» по итогам работы в 2018 году.

Основное направление деятельности благотворительного фонда сегодня – организация лечения тяжелобольных детей, проживающих в Абхазии, в лучших клиниках России и мира.

Постоянным партнером КБФ «Ашана» в благотворительной акции «Спасем жизнь ВМЕСТЕ» является один из крупнейших благотворительных фондов России – Российский фонд помощи издательского дома «Коммерсантъ» (Русфонд/rusfond.ru).

За 7 лет Фонд «Ашана» собрал 47 млн 155 тыс. 882 рубля на оплату 274 курсов лечения 162 детей.

В 2018 году благодаря активности граждан, на лечение больных детей было собрано 7 182 765 рублей, оплачено 37 курсов лечения 26 детей. Многие из них вылечились окончательно, некоторым еще предстоит поехать на лечение, есть и те, кому требуется долгое, поэтапное лечение.

Собрать за 7 лет более 47 млн рублей стало возможным благодаря размещению информации о больных детях на площадках информационных партнёров Фонда. Главными информационными партнёрами Фонда в 2018 г. стали: телеканал «Абаза-ТВ», мультимедийный информационный хаб «Sputnik Абхазия», компании «Аквафон» и «А-Мобаил».

Сбор средств происходил также на площадках других информационных партнёров фонда: Абхазская государственная телерадиокомпания, «Гудаута-ТВ», «Гагра-ТВ», газеты «Республика Абхазия», «Акуа-Сухум», «Эхо Абхазии», «Чегемская правда», «Гал», госинформагентство «Апсныпресс», сайт «AБХАЗ АВТО», рекламно-информационное бюро «Звуковая реклама на рынке», рекламное агентство «Инфомост», ООО Медиа-агентство «Мегаполис», радио «РиоРита», информационный сайт об Абхазии «Апсны.ru», рекламно-архитектурное агентство «АсМедиа», доска бесплатных объявлений Абхазии «Papaha.su», ООО Единый центр бронирования в Абхазии «Абхаз - Продакшен» и др.

Двадцать сюжетов о сборе средств на больных детей и акциях фонда было размещено в новостях «Абаза-ТВ». «Sputnik Абхазия» подготовил более 30 материалов на сайт.

Абоненты операторов сотовой связи Абхазии «А-Мобаил» и «Аквафон-GSM» за 2018 г. отправили 35 628 SMS со словом «Добро» на общую сумму 712 564 руб.

Административно-хозяйственную деятельность в 2018 году фонд вёл за счет средств учредителя, Беслана Шакая, главного партнера фонда – компании ООО «Премиум», официального партнёра - магазина “KHARZAMAN», партнёров: Пивоваренный завод «СУХУМСКИЙ», КБ “Гарант-Банк”, ООО «Ассаин», ООО «Альфа-техно-строй» и благотворителей фонда: ООО «Руад-групп», ООО «Лидер», которые согласно договорам о партнёрстве осуществляют перечисляют средства на отдельный административно-хозяйственный счет фонда.

На отчетном собрании выступили директор Фонда Мактина Джинджолия, учредитель Фонда Беслан Шакая, председатель Попечительского совета фонда – Изольда Хагба.

В конференц-зале гостиницы «Атриум-Виктория», где проходило отчетное собрание, был показан документальный фильм об итогах работы Фонда в 2018 г.

Там же состоялась церемония награждения «Милосердных абонентов 2018» представителями компаний «А-Мобаил» и «Аквафон-GSM».