СОДЕРЖАНИЕ МВД РА В 2018 ГОДУ ОБОШЛОСЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ В 408,667 МЛН РУБЛЕЙ

Снизился уровень и тяжких преступлений: за отчетный период совершено 347 таких преступления, что на 94 преступления меньше, чем в 2017 году.

За 12 месяцев 2018 года, совершено семь убийств, из которых шесть раскрыто и пять покушений на убийство, из которых два - раскрыты.

Сухум. 27 марта 2019 года. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Гарри Аршба отчитался перед членами правительства о работе МВД в 2018 году. Он отметил, что в прошлом году совершено 782 преступления, что на 102 меньше чем в 2017 году. Значительно снизились преступления против личности, а именно убийства и покушения на убийство.

От общего количества преступлений общеуголовной направленности 38% являются преступления против собственности: 23 разбоя (43 в 2017 году); 218 краж (257); 22 грабежа (32), пять угонов автотранспорта (7); 10 хищений оружия и боеприпасов (8); 13 случаев мошенничества (10), пять поджогов (10).

«Следует отметить, что проводимая Министерством внутренних дел работа, принятие своевременных мер в виде профилактических и рейдовых мероприятий привели к снижению общего количества преступлений в Республике на 100 единиц, при увеличении процента раскрываемости на 8,4%, что составило 77,1% по сравнению с показателями 2017 года – 68,7%», – сказал Гарри Аршба.

Министр сообщил, что борьба с незаконным оборотом наркотических средств является приоритетной задачей в деятельности правоохранительных органов РА. В 2018 году выявлено 224 преступления этой категории, по 186 уголовным делам приняты решения и 38 остаются в производстве. В 2017 году было выявлено 179 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, возбуждено 163 уголовных дела, привлечены к ответственности 169 граждан.

В ходе проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлены и выявлены организаторы наркотрафика на территорию Абхазии. Два уголовных дела в отношении трех лиц переданы Генпрокуратурой РА для расследования и принятия законного решения в Российскую Федерацию.

В настоящее время проводится сбор материалов для передачи еще ряда уголовных дел в отношении еще семи граждан Российской Федерации, одного гражданина Таджикистана и гражданки Украины, организовавших поставку и реализацию наркотических средств на территорию Республики.

В 2018 году УКОН МВД РА выявлены 175 фактов незаконного хранения наркотиков (173 раскрыто); 18 фактов незаконного сбыта (18 раскрыто); 19 фактов незаконного ввоза (19 раскрыто); 12 фактов незаконного культивирования (12 раскрыто). Из них, по амнистии прекращено производство по 21 уголовному делу.

Возбуждено 200 уголовных дел, из них с участием иностранных граждан – 26, из них – 23 гражданина РФ, один гражданин Таджикистана, двое гражданин Украины.

К уголовной ответственности привлечены 203 лица, из которых 31 ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

За незаконное употребление наркотических веществ к ответственности привлечены 1071 гражданин.

Управлением экономической безопасности в 2018 г. возбуждено семь уголовных дел. Выявлена сумма полученных доходов от незаконной коммерческой деятельности в размере 127, 933 млн рублей, а так же факты контрабандного ввоза на территорию Абхазии товарно-материальных ценностей на сумму 11, 506 млн руб.

В следственные подразделения и органы прокуратуры службой УЭБ и ПК направлен 21 материал проверок, в т. ч. пять фактов хищения денежных средств на общую сумму 291,231 тыс. руб.

Рассмотрено 22 заявления по факту мошеннических действий при бронировании отелей. В связи с тем, что местом совершения преступлений является территория РФ, собранные материалы на основании Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в борьбе с преступностью пересланы в правоохранительные органы РФ. По 17 эпизодам возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ – мошенничество.

По результатам проведенных проверок возмещена задолженность коммерческих организаций в фонд инвалидов Отечественной войны народа РА на общую сумму 1,271 млн руб.

В рамках плановых проверок, а так же профилактических мероприятий выявлено 232 факта нарушений административного характера в части незаконного предпринимательства и нарушений правил торговли. Изъято товаров без надлежащих документов и с истекшим сроком годности на сумму 2, 150 млн рублей. Возмещено в бюджет РА 1, 238 млн рублей. В результате проведенных проверочных мероприятий погашено дебиторской задолженности на сумму 1, 271 млн рублей.

В результате проведенных следственно оперативных мероприятий возбуждено уголовное дело незаконного использования паспорта гражданина Республики Абхазия. По итогам рассмотрения этого уголовного дела судом города Сухум принято решение о лишении гражданства. В рамках расследования уголовного дела выделены и переданы в Генеральную прокуратуру РА 13 материалов проверки в отношении 13 лиц для принятия решения по существу в отношении должностных лиц, лиц причастных к незаконному получению гражданства и незаконной выдаче паспорта.

За 2018 году Отделом собственной безопасности МВД по результатам проведенных служебных проверок в Генпрокуратуру переслано 14 материалов. В том числе семь материалов по факту незаконного оформления пенсионного обеспечения сотрудника ОВД в отношении 36 граждан; два материала по фактам выявления использования поддельного документа-паспорта гражданина РА образца 2005 года и пять материалов по результатам служебных проверок. В части дисциплинарных нарушений, выявленных отделом собственной безопасности, взысканиям подвергнуты 109 сотрудников подразделений ГАИ, 12 работников паспортной системы МВД, 17 сотрудников оперативного блока.

Подразделениями ОСБ и УВР МВД проведена 261 проверка в отношении 413 сотрудников ОВД. По результатам проверок 378 сотрудников подвергнуты различной степени дисциплинарным взысканиям, 10 человек уволены из рядов милиции, 25 перемещены с испытательным сроком.

В 2018 году совершено 198 дорожно-транспортных происшествия, что на восемь меньше чем в 2017 году. Пострадали 299 (245 в 2017 году) и погибли 64 человека (67 в 2017 году).

«Ситуация на дорогах республики остается сложной и требует особого внимания. Культура участников дорожного движения все еще на низком уровне. Пренебрегая правилами дорожного движения, самоуверенные водители подвергают неоправданному риску себя, пассажиров и всех участников движения, что приводит к тяжким последствиям», - считает Аршба.

Он отметил, что анализ ДТП показывает, что наибольшее количество аварий совершено людьми в возрасте от 20 до 35 лет. Основные причины ДТП – превышение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, а так же вождение в нетрезвом состоянии. Водителей совершивших ДТП в нетрезвом состоянии в 2018 году выявлено 36.

Из 56 257 нарушений ПДД зафиксированных в ходе рейдовых и профилактических мероприятий, на первом месте превышение скорости – 23 249 фактов. В отношении 2807 водителей составлены административные протоколы за управление транспортом в состоянии опьянения, что на 1068 материалов больше прошлого года. В судебные органы для рассмотрения вопросов об административном аресте за вождение в нетрезвом состоянии направлены 268 материалов, 323 водителя лишены права управления автотранспортным средством.

В 2018 году в бюджет Абхазии от штрафов, взысканных за совершенные административные правонарушения, поступили 41,046 млн рублей.

По линии общественной безопасности подразделениями УОБ обеспечен правопорядок при проведении 599 культурно-массовых и общественных мероприятий и 816 судебных процессов. Сотрудниками УОБ совместно с оперативными службами раскрыто 66 преступлений общеуголовной направленности.

Подразделениями участковых уполномоченных милиции на местах рассмотрены 209 жалоб и заявлений, составлено 614 административных протоколов. На учете в инспекции по делам несовершеннолетних состоит 56 трудновоспитуемых подростков, на оперативном учете – 14, а так же 17 родителей, на которых заведены учетно-профилактические карточки.

На сегодняшний день процесс обмена общегражданских паспортов практически завершен. Отмечается значительный спад обращения граждан по обмену бланков паспортов, в паспортных столах остаются не востребованными до 7000 готовых документов.

На 25.03.19 г.: паспортизировано 111.423 гражданина РА, готовы к выдаче 8269 бланков паспортов, в стадии формирования на местах 4732 паспортных дела, в процессе печати 1447 бланка. Всего принято от граждан 129 943 заявления (из них 981 по иным обстоятельствам – утеря, замен, порча и прочее).

На сегодняшний день личный состав подразделений ОВД укомплектован на 75,7% в том числе около 72% - это офицерский состав, 20 % - рядовые и 8 % составляют гражданские служащие.

За прошедший период из ОВД уволились 118 человек по собственному желанию, 7 – по сокращению штатов, 12 – за нарушения, 161 – по возрасту и 7 – по выслуге лет. Всего из 314 уволившихся: офицеров – 240, 60 рядовых и 14 вольнонаёмных.

Финансирование ведомства осуществлялось согласно лимитам бюджетных средств, установленных в соответствии с законом РА «О республиканском бюджете на 2018 год».

На приобретение основных средств и увеличение стоимости материальных запасов ведомства израсходовано 68, 489 млн рублей, в том числе на закуп ГСМ – 31,920 млн рублей, хозрасходы – 7, 506 млн рублей, приобретение вещевого имущества – 3,500 млн рублей, медикаменты – 850 тыс рублей, оплата ремонта автотранспортных средств – 13,108 млн рублей. Платежи по коммунальным услугам составили 33,454 млн рублей и услуг связи – 2,238 млн рублей.

Общий бюджет МВД составил 408, 667 млн рублей.