АБХАЗИЯ ОПЯТЬ ПОЛУЧАЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ОТ ИНГУРГЭС

Сухум. 29 марта 2019 года. Абхазия-Информ. Россия прекратила временную подачу электроэнергии Абхазии с 28 марта, сказал «Абхазия Информ» источник в РУП «Черноморэнерго».

Он напомнил, что РФ осуществляла переток электроэнергии в Абхазию по договоренности с правительством республики в связи с критической ситуацией на станции Ингур ГЭС.

«Уровень воды на ИнгурГЭС повысился и позволяет функционировать электростанции», – уточнил источник. – Однако вопрос о том, сколько мегаватт получила Абхазия от РФ за месяц, пока остается открытым».