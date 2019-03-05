 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ТРАМП ПОДПИСАЛ ДОКУМЕНТ О ПРИЗНАНИИ СУВЕРЕНИТЕТА ИЗРАИЛЯ НАД ГОЛАНАМИ
марта 25 2019

ТРАМП ПОДПИСАЛ ДОКУМЕНТ О ПРИЗНАНИИ СУВЕРЕНИТЕТА ИЗРАИЛЯ НАД ГОЛАНАМИ

МОСКВА, 25 мар -- РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля…
FORBES ОПУБЛИКОВАЛ РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ МИЛЛИАРДЕРОВ С НАИБОЛЬШИМИ ДОХОДАМИ В 2018 ГОДУ
марта 21 2019
FORBES ОПУБЛИКОВАЛ РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ МИЛЛИАРДЕРОВ С НАИБОЛЬШИМИ ДОХОДАМИ В 2018 ГОДУ
НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ УШЕЛ В ОТСТАВКУ
марта 19 2019
НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ УШЕЛ В ОТСТАВКУ

Календарь событий

« Март 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АБХАЗИЯ ОПЯТЬ ПОЛУЧАЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ОТ ИНГУРГЭС

Новости Пятница, 29 марта 2019 13:34
Оцените материал
(0 голосов)

Сухум. 29 марта 2019 года. Абхазия-Информ. Россия прекратила временную подачу электроэнергии Абхазии с 28 марта, сказал «Абхазия Информ» источник в РУП «Черноморэнерго».

Он напомнил, что РФ осуществляла переток электроэнергии в Абхазию по договоренности с правительством республики в связи с критической ситуацией на станции Ингур ГЭС.

«Уровень воды на ИнгурГЭС повысился и позволяет функционировать электростанции», – уточнил источник. – Однако вопрос о том, сколько мегаватт получила Абхазия от РФ за месяц, пока остается открытым».

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 29 марта 2019 13:38
Теги

Последнее от

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ АБХАЗИИ НЕ СОГЛАСНО СО СТАТЬЕЙ АГЕНТСТВА «ЕВРАЗИЯ ДЕЙЛИ», ГДЕ ДАЕТСЯ НЕКОМПЕТЕНТНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.