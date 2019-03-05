АБХАЗИЯ ОПЯТЬ ПОЛУЧАЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ОТ ИНГУРГЭС
Сухум. 29 марта 2019 года. Абхазия-Информ. Россия прекратила временную подачу электроэнергии Абхазии с 28 марта, сказал «Абхазия Информ» источник в РУП «Черноморэнерго».
Он напомнил, что РФ осуществляла переток электроэнергии в Абхазию по договоренности с правительством республики в связи с критической ситуацией на станции Ингур ГЭС.
«Уровень воды на ИнгурГЭС повысился и позволяет функционировать электростанции», – уточнил источник. – Однако вопрос о том, сколько мегаватт получила Абхазия от РФ за месяц, пока остается открытым».
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