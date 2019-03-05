ОО «АЙТАЙРА» ПОЗДРАВЛЯЕТ ПП «АМЦАХАРА» С 20-ЛЕТИЕМ

"Политической партии «Амцахара» – 20 лет. Партия ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг., бесспорно, занимает ведущее место в политической жизни страны.

Сухум. 1 апреля 2019 года. Абхазия-Информ. Общественное движение «Айтайра» поздравило политическую партию « Амцахара» с 20-летием со дня создания. В поздравлении говорится:

ПП «Амцахара» с первых дней создания не пришлось завоевывать уважение народа Абхазии, оно было безоговорочно заслужено ветеранами их мужеством в период войны. Достойно проявили себя амцахаровцы и в тяжелые послевоенные годы.

За 20 лет политической жизни партия «Амцахара» умножила свой авторитет, накопила большой опыт политической деятельности, занимая активную позицию в решении задач общенационального характера.

Примите, уважаемые друзья, наши поздравления и наилучшие пожелания".

ОО «Айтайра»

31 марта 2019 г., Сухум