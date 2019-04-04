ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ДОМАШНЕМУ НАСИЛИЮ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ АСПЕКТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, СЧИТАЮТ УЧАСТНИКИ ФОРУМ «ЗА ЗДОРОВУЮ СЕМЬЮ»

«… Противодействие домашнему насилию является одним из аспектов обеспечения национальной безопасности. Поэтому органы государственной власти, как и общество в целом, не должны оставаться безучастными к разнообразным проявлениям этого серьезнейшего нарушения прав человека, включая и право на жизнь. Ассоциация женщин Абхазии и ее партнеры в районах накопили ценный опыт работы, который целесообразно было бы использовать в государственных программах, направленных на укрепление семьи, соблюдение прав человека и человеческой безопасности», - отмечается в заявлении.

Сухум. 15 апреля 2019 г. Абхазия-Информ . На прошлой неделе в Сухуме прошел форум «За здоровую семью», в котором приняли участие гражданские активисты и журналисты. По итогам работы форума было принято заявление.

Семью следует рассматривать как самый важный социальный институт, от которого во многом зависит будущее страны. Поэтому трудно переоценить актуальность проблем, связанных с укреплением семьи.

Следует признать, что домашнее насилие пагубно влияет на институт семьи и на подрастающее поколение. Нет ничего удивительного, что в Абхазии, пережившей драматические события, связанные с войной, блокадой и изоляцией, этот негативный феномен существует. Чаще всего жертвами насилия в семье становятся дети и женщины, и это нередко приводит к самым драматическим последствиям. Однако нежелание признавать наличие данной проблемы является серьезнейшим препятствием для ее преодоления, что несет реальную угрозу национальной безопасности.

Для противодействия домашнему насилию необходимо принять комплекс мер. Прежде всего, следует разработать и принять соответствующие законодательные акты, что создаст условия для эффективного противодействия домашнему насилию со стороны сотрудников правоохранительных и судебных органов. Необходимо также организовать помощь пострадавшим от семейного насилия – создать службы правовой, социальной, психологической и медицинской помощи для жертв домашнего насилия, организовать телефоны доверия. В случае реальной опасности для жизни и здоровья женщин и детей должны использоваться приюты-стационары, кризисные центры, убежища с комплексом социальных услуг.

В целях противодействия этому опасному явлению необходимо также проводить разъяснительную работу среди всех слоев общества. Это будет способствовать формированию нетерпимости к насильственным действиям в семье, что создаст условия для укрепления и оздоровления института семьи, а, следовательно, и для поступательного и устойчивого развития общества.

С учетом всего вышесказанного можно утверждать, что противодействие домашнему насилию является одним из аспектов обеспечения национальной безопасности. Поэтому органы государственной власти, как и общество в целом, не должны оставаться безучастными к разнообразным проявлениям этого серьезнейшего нарушения прав человека, включая и право на жизнь. Ассоциация женщин Абхазии и ее партнеры в районах накопили ценный опыт работы, который целесообразно было бы использовать в государственных программах, направленных на укрепление семьи, соблюдение прав человека и человеческой безопасности.

Ассоциация Женщин Абхазии

Центр Гуманитарных Программ

Сухумский Дом Юношества

Детский Фонд Абхазии

Общественная организация «Абжуйские женщины»

Ассоциация женщин Ткуарчала

Центр развития, г. Гагра

Центр женщин Гулрыпша

Телестудия «Асаркьа»

Образовательный центр «Мир без насилия» имени Зураба Ачба

Женский фонд развития, г. Гал.