СИЛАМИ МЧС УДАЛОСЬ ПОТУШИТЬ ОЧАГ ВОЗГОРАНИЯ В ОДНОМ ИЗ КОРПУСОВ АГУ
Сухум. 23 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Силами МЧС удалось потушить очаг возгорания в одном из корпусов АГУ. Огонь был локализован в подвальном помещении корпуса, сообщает пресс-служба МЧС РА.
В августе 2017 года были завершены ремонтно-восстановительные работы во всех корпусах Абхазского госуниверситета, проведенные за счет средств российской финансовой помощи. Корпус библиотеки был сдан в эксплуатацию с сентябре 2017 г.
Ремонт Абхазского государственного университета был начат в 2010 году. На его реконструкцию по инвестиционной программе было выделено 706,8 миллионов рублей.
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