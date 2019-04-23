Сухум. 23 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Силами МЧС удалось потушить очаг возгорания в одном из корпусов АГУ. Огонь был локализован в подвальном помещении корпуса, сообщает пресс-служба МЧС РА.

В августе 2017 года были завершены ремонтно-восстановительные работы во всех корпусах Абхазского госуниверситета, проведенные за счет средств российской финансовой помощи. Корпус библиотеки был сдан в эксплуатацию с сентябре 2017 г.

Ремонт Абхазского государственного университета был начат в 2010 году. На его реконструкцию по инвестиционной программе было выделено 706,8 миллионов рублей.