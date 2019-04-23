ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ О ЗДОРОВЬЕ ДЕПУТАТА БЖАНИЯ: БЕЗ СОГЛАСИЯ ПАЦИЕНТА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РАЗГЛАШЕНИЕ ВРАЧЕБНОЙ ТАЙНЫ

«Мы все очень обеспокоены состоянием его здоровья. Департамент здравоохранения Москвы контролирует процесс лечения Аслана Георгиевича, а также информирует наше министерство здравоохранения. К счастью, Аслан Георгиевич идет на поправку», – цитирует спикера В. Кварчия госинформагентство «Апсныпресс».

«Нас насторожила недавняя пресс-конференция ОНД. Начальник штаба Теймураз Хишба озвучил официальную версию диагноза, но затем допустил возможность внешнего влияния на здоровье Аслана Бжания. Наши коллеги были участниками этой пресс-конференции, и если есть что-то, чего мы не знаем, то пусть нас проинформируют», - попросил спикер.

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия проинформировал депутатов о взаимодействии с российскими коллегами.

«19 апреля поступило сообщение о том, что А. Бжания заболел и был госпитализирован в одну из клинических больниц города Москвы. Мне руководством было дано поручение связаться с коллегами из России с целью уточнения его состояния и обсуждения дальнейшего хода обследования и лечения. 20 апреля в ходе беседы с заместителем министра здравоохранения РФ Дмитрием Костенниковым мне было сказано, что Бжания поступил с предварительным диагнозом «пневмония, вирусная этиология, осложненное течение» и находится на стационарном лечении в городской клинической больнице имени Буянова. Были проведены консилиумы, весь необходимый комплекс специализированной помощи на основании утвержденных клинических рекомендаций. Мы также получили документ из больницы о том, что проводится необходимое лечение. Однако на сегодняшний момент нам не формулируют диагноз, поскольку в соответствии со статьей 13 федерального закона РФ «Об охране здоровья граждан», факт обращения гражданина, нахождения его в медицинской организации и диагноз составляют врачебную тайну. Не допускается разглашение врачебной тайны без согласия пациента, а пациент такого согласия не дал. Поэтому, мы получили общую информацию о том, что состояние его стабильное», - сказал Цахнакия.

Депутат Илья Гуния обратил внимание на то, что на пресс-конференции было озвучено предположение об отравлении Аслана Бжания. «Это должно быть сигналом всем правоохранительным органам. Когда речь идет о том, что болезнь Аслана Бжания составляет врачебную тайну, это может означать лишь то, что надо начинать проводить следственные мероприятия. Для этого есть Прокуратура, МВД и СГБ», - отметил Гуния.

Депутат Рауль Лолуа также высказал обеспокоенность по поводу состояния здоровья Бжания.

«У нас нет никаких данных, хотя уже идет третья неделя с момента госпитализации. Надо провести экспертизу и обследование. Если есть подозрения, надо получить все данные. Наверное, коллеги поддержат меня и мы все вместе будем просить вас, исполнительную власть, Службу государственной безопасности, Генеральную прокуратуру, провести проверку. Мы не можем основываться на каких-то слухах. Очень много вопросов возникает по этому поводу, и для того, чтобы снять их, нужна достоверная информация», сказал Лолуа.

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