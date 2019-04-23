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Абхазия Информ

ВЛАДИМИР ПУТИ: «СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ БРАТСКОЙ ДРУЖБЫ И ВЗАИМОВЫРУЧКИ, ЗАВЕЩАННЫЕ НАМ ОТЦАМИ И ДЕДАМИ, БУДУТ И ВПРЕДЬ СЛУЖИТЬ НАДЕЖНОЙ ОСНОВОЙ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКО-АБХАЗСКИХ ОТНОШЕНИЙ»

Новости Четверг, 09 мая 2019 09:36
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ВЛАДИМИР ПУТИ: «СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ БРАТСКОЙ ДРУЖБЫ И ВЗАИМОВЫРУЧКИ, ЗАВЕЩАННЫЕ НАМ ОТЦАМИ И ДЕДАМИ, БУДУТ И ВПРЕДЬ СЛУЖИТЬ НАДЕЖНОЙ ОСНОВОЙ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКО-АБХАЗСКИХ ОТНОШЕНИЙ»

Сухум. 9 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил народ Абхазии и президента Рауля Хаджимба с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

***

«Уважаемый Рауль Джумкович,

Сердечно поздравляю Вас и всех граждан Абхазии с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

В этот день мы чествуем тех, кто победил фашизм, склоняем головы перед памятью павших.

В наших сердцах навсегда сохранятся их беспримерный подвиг, героизм, самоотверженность и беззаветная преданность Родине.

Убежден, что славные традиции братской дружбы и взаимовыручки, завещанные нам отцами и дедами, будут и впредь служить надежной основой развития российско-абхазских отношений.

Прошу передать всем ветеранам, проживающим в Вашей стране, слова искренней признательности, пожелания доброго здоровья, долгих лет жизни, мира и благополучия».

Прочитано 1 раз Последнее изменение Четверг, 09 мая 2019 09:41

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