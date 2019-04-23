В СУХУМЕ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «ПАМЯТЬ»

Сухум. 10 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Состоялась презентация проекта создания архива «Живая память», в реализации которого участвовала группа журналистов и гражданских активистов.

Журналист Ибрагим Чкадуа рассказал о том, что проект «Живая память» хронологически посвящен событиям конца 80-ых - середины 90-ых годов ХХ века, деятельности Парламента первого созыва (с 1991 по 1994 годы – Верховный совет РА, а с 1994 по 1996 г. - Парламент), этому важному периоду новейшей истории Абхазии.

Участники проекта уже в течение нескольких лет брали интервью у живых свидетелей и участников событий тех лет, занимались сбором и оцифровкой документов, фото- и видеоматериалов. Главным итогом проведенной работы явилось фактическое создание нового архива ценных, часто уникальных материалов, касающихся указанного периода.

«Благодаря этому архиву можно посмотреть и послушать видео- и аудио-интервью с непосредственными участниками событий того периода времени. У нас также была возможность ознакомиться с мировым опытом современного архивирования», - сказал Ибрагим Чкадуа.

В рамках проекта, швейцарские эксперты ознакомили абхазских участников с существующими технологиями и международными стандартами архивирования документов, видео- и аудио-файлов и пр. Похожие проекты, посвященные фактам новейшей истории, были реализованы в ЮАР (Африка), в Северной Ирландии (Великобритания). В Абхазии нечто подобное делается Культурно-благотворительным центром «Мир без насилия» им З. Ачба в сотрудничестве с частным телеканалом «Абаза-ТВ», их проект называется «Биграфический салон».

Участники проекта, журналисты Ибрагим Чкадуа и Инал Хашиг рассказывали о трудностях восстановления множества публикаций в периодической печати того периода из-за грузино-абхазской войны 1992-1993 годов.

Несмотря на сложности, им все же удалось собрать и записать значительный фонд документов, публикаций, фотокопий, аудио- и видеоматериалов. Среди собранных аудио- и видео-интервью есть те, на которые по просьбе их авторов, наложен временной мораторий. Некоторые респонденты, свидетели и непосредственные участники исторических событий тех лет, просили не открывать доступ к их интервью до истечения пяти- или десятилетнего срока, были и те, кто давал согласие на использование материалов только после своей смерти.

«У людей была возможность откровенно рассказать о события тех лет. Это очень важно. Мы брали интервью не только у депутатов парламента, но и обычных людей, которые напрямую не были вовлечены в политику, но были свидетелями тех событий и рассказывали о своей жизни и атмосфере в обществе. В интервью люди свидетельствуют о том, как кардинально менялась жизнь с 80-ых годов до окончания войны», - подчеркнул Чкадуа.

Он с сожалением отметил, что некоторых респондентов уже нет в живых, что делает их интервью еще более значимыми. Уже нет в живых Рауфа Эбжноу (1945 – 2016 гг.), видного общественного и политического деятеля, чьё имя неразрывно связано с национально-освободительным движением народа Абхазии, созданием Народного форума «Айдгылара».

Ибрагим Чкадуа убежден в том, что эта т.н. «капсула времени» будет интересна не только экспертам-историкам, но и более широкому кругу заинтересованных лиц, молодежи.

Журналист Инал Хашиг подчеркнул, что «для лучшего понимания того периода новейшей истории, нам очень важны и грузинские газеты, в которых писалось об Абхазии, о событиях тех лет».

Технический координатор проекта «Живая память» Елена Кувичко рассказала о том, что при всей важности печатных материалов, основная цель проекта была направлена на сбор аудио- и видео-интервью. «Это не были постановочные интервью. Для нас было важно, чтобы при минимуме вопросов с нашей стороны человек сам рассказывал о том, что видел, слышал, в чем участвовал. Иногда респонденты переходят с одной темы на другую, но это вполне допустимо, поскольку появляются некоторые интересные детали. Это очень важная информация для более глубокого понимания современной истории», - сказала Елена Кувичко.

Все интервью транскрибированы. Если у кого-то есть интерес ознакомиться с печатными материалами, то можно обратиться к ним.

Е. Кувичко также отметила, что дирекция АбИГИ выразила заинтересованность в организации обучении их сотрудников новым технологиям оцифровки аудио- и видеоматериалов, создания электронных архивов.

В рамках проекта было собрано 60 видео-интервью общей продолжительностью в 65 часов, 22 аудио-интервью (16 часов), 980 страниц транскрипций, 12 часов архивных видеоматериалов. Проекту «Живая память» предоставили материалы из своих личных архивов Лиана Кварчелия, Аида Ладария, Нателла Акаба а также Абдул-Кадыр Ардзинба (Турция).

Благодаря другой участнице проекта – Анжеле Патарая – архив проекта обогатился материалами из архивов абхазской диаспоры в Турции (копии 550 документов и фотографий).

Усилиями участников проекта уже оцифровано более 13 тысяч газетных статей и иных печатных материалов. «Все они внесены в нашу базу данных, и с ними еще нужно работать. 5 тысяч объектов полностью обработаны», - уточнила Елена Кувичко.

Координаторы проекта приглашают к сотрудничеству всех неравнодушных к современной истории Абхазии людей и призывают делиться своими частными коллекциями. «Но мы не хотим брать на себя функции музея, нет. Мы пытаемся оцифровать и возвращаем все оригиналы владельцам коллекций вместе с цифровой копией», - объяснила Елена Кувичко.

Нателла Акаба рассказала о значимости данной работы, поскольку со временем информация теряется, забывается или неверно интерпретируется, в результате чего теряется объективная историческая картина. Нателла Акаба подчеркнула необходимость больше и чаще рассказывать учащимся, студентам о событиях тех судьбоносных лет, поскольку сегодня нередко можно встретить молодых людей, которые очень смутно себе представляют события предвоенного периода, начала войны и послевоенных лет.

Участникам презентации показали нарезки из видео-интервью Рауфа Эбжноу и Сергея Шамба об истории создания Народного форума, видеоматериал о выпуске газеты «Айдгылара», фрагменты интервью депутатов Верховного Совета Нателлы Акаба (о первом дне войны 14 августа 1992 г.), Сократа Джинджолия, Валерия Гурджуа, Зураба Ачба, архивные материалы с участием председателя ВС РА Владислава Ардзинба, архивную запись прямого эфира одного из заседаний Верховного Совета 1992 года и др.

Показанные кадры вызвали эмоциональную реакцию собравшихся, которые вступили в оживленную дискуссию, обмениваясь воспоминаниями о событиях

Сергей Шамба поделился своими воспоминаниями о событиях 14 августа 1992 г.: «Я хорошо помню, что в тот день – 14 августа должно было состояться обсуждение в Верховном совете вопроса разграничения полномочий между Абхазией и Грузией. Кстати тот проект подготовил мой брат Тарас Шамба…».

Участник проекта «Живая память» Розита Герман рассказала о своей работе с аудио-интервью. «После услышанных интервью о предвоенном периоде в Абхазии, о той тревожной обстановке, в которой жили люди, у меня сложилось ощущение, что война была неизбежна», - поделилась впечатлениями журналистка.

Выступавшие поднимали вопросы сохранения архивов Абхазского ТВ, информагентства «Апсныпресс», всех газетных печатных изданий и т.д.

Следующий этап проекта «Живая память» будет направлен на сбор материалов, касающихся переговорного процесса.

По завершении каждого этапа проекта предполагается передавать собранные материалы в государственный архив.