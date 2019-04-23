ЦИК УТВЕРДИЛ ПОЛОЖЕНИЕ О ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ И ЕЕ СОСТАВ
Сухум. 13 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Центральная избирательная комиссия утвердила бланки документов, необходимых для регистрации инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты РА.
ЦИК также утвердил положение о лингвистической комиссии и ее состав.
В состав комиссии вошли известные языковеды Шота Арстаа, Алексей Касландзия, Лили Хагба, Диана Джинджолия и Батал Хагуш.
Лингвистическая комиссия, образованная ЦИК РА, проводит тестирование кандидата в президенты на предмет определения свободного владения государственным абхазским языком.
Кандидаты в президенты должны продемонстрировать свободное владение абхазским языком, умение говорить на разные темы, будь то экономика, политика, культура. Кандидат должен уметь свободно читать и писать на государственном языке.
Согласно избирательному законодательству Абхазии, результат тестирования на знание абхазского является документом, обязательным для представления в ЦИК каждым кандидатом в президенты Абхазии. Его отсутствие или отрицательное заключение может стать поводом для отказа кандидату в регистрации.
Выборы нового президента Абхазии состоится 21 июля 2019 года.
22 мая Центризбирком приступает к приему документов и регистрации инициативных групп и политических партий для выдвижения кандидатов.
Прием документов заканчивается 11 июня.
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