ЦИК УТВЕРДИЛ ПОЛОЖЕНИЕ О ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ И ЕЕ СОСТАВ

ЦИК также утвердил положение о лингвистической комиссии и ее состав.

Сухум. 13 мая 2019 г. Абхазия-Информ . Центральная избирательная комиссия утвердила бланки документов, необходимых для регистрации инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты РА.

Лингвистическая комиссия, образованная ЦИК РА, проводит тестирование кандидата в президенты на предмет определения свободного владения государственным абхазским языком.

Кандидаты в президенты должны продемонстрировать свободное владение абхазским языком, умение говорить на разные темы, будь то экономика, политика, культура. Кандидат должен уметь свободно читать и писать на государственном языке.

Согласно избирательному законодательству Абхазии, результат тестирования на знание абхазского является документом, обязательным для представления в ЦИК каждым кандидатом в президенты Абхазии. Его отсутствие или отрицательное заключение может стать поводом для отказа кандидату в регистрации.

Выборы нового президента Абхазии состоится 21 июля 2019 года.

22 мая Центризбирком приступает к приему документов и регистрации инициативных групп и политических партий для выдвижения кандидатов.

Прием документов заканчивается 11 июня.