ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В 152 ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

Сухум. 13 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Выборы президента Абхазии будут проводиться в 152 избирательных участка (35 избирательных округов). За пределами Абхазии предполагается создать три избирательных участка - в Москве, Черкесске и в одном из городов Турции.

Как уточнил председатель Центризбиркома РА Тамаз Гогия, до дня выборов пресс-конференции ЦИК будут проводиться в конференц-зале ЦИК. В день выборов, 21 июля, пресс-центр ЦИК будет работать в помещении министрества по репатриации.