 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ВОСПРИЯТИЕ РОЛИ И ФУНКЦИЙ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В АБХАЗИИ
мая 11 2019

ВОСПРИЯТИЕ РОЛИ И ФУНКЦИЙ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В АБХАЗИИ

  ЛИАНА КВАРЧЕЛИЯ Введение Данная статья ставит своей целью прояснить особенности восприятия в абхазском обществе…
АБХАЗИЯ СЕГОДНЯ. ЧТО ДЕЛАТЬ? Часть IX. КОНСТИТУЦИОННАЯ РЕФОРМА
мая 03 2019
АБХАЗИЯ СЕГОДНЯ. ЧТО ДЕЛАТЬ? Часть IX. КОНСТИТУЦИОННАЯ РЕФОРМА
АБХАЗИЯ СЕГОДНЯ. ЧТО ДЕЛАТЬ? Часть VІІI. МЕДИЦИНА
мая 03 2019
АБХАЗИЯ СЕГОДНЯ. ЧТО ДЕЛАТЬ? Часть VІІI. МЕДИЦИНА

Календарь событий

« Май 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В 152 ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

Новости Понедельник, 13 мая 2019 13:49
Оцените материал
(0 голосов)

Сухум. 13 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Выборы президента Абхазии будут проводиться в 152 избирательных участка (35 избирательных округов). За пределами Абхазии предполагается создать три избирательных участка - в Москве, Черкесске и в одном из городов Турции.

Как уточнил председатель Центризбиркома РА Тамаз Гогия, до дня выборов пресс-конференции ЦИК будут проводиться в конференц-зале ЦИК. В день выборов, 21 июля, пресс-центр ЦИК будет работать в помещении министрества по репатриации.

Прочитано 3 раз

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ БАЗЫ В АБХАЗИИ ЗА 5 ЛЕТ ВОЗВЕДЕНЫ И СДАНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 34 ЖИЛЫХ ДОМА ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.