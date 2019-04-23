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Абхазия Информ

УТВЕРЖДЁН ПЛАНПАМЯТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ К ЮБИЛЕЮ ВЛАДИМИРА АРШБА

Новости Четверг, 16 мая 2019 15:54
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УТВЕРЖДЁН ПЛАНПАМЯТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ К ЮБИЛЕЮ ВЛАДИМИРА АРШБА

Сухум. 16 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Государственная комиссия по организации мероприятий к 60-летию со дня рождения первого министра обороны, экс-начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Абхазия Владимира Аршба утвердила план памятных мероприятий.

Сегодня, 16 мая, состоялось заседание комиссии под председательством премьер-министра Валерия Бганба.

Решением комиссии определена дата проведения Торжественного собрания в честь юбилея Владимира Аршба.

30 мая в Государственной филармонии им. Р.Гумба состоится торжественный вечер, посвященный памяти Владимира Аршба.

Абхазской телерадиокомпании поручено предусмотреть в сетке вещания медиа-проекты памяти В. Г. Аршба.

Государственная комиссия по организации мероприятий к 60-летию со дня рождения первого министра обороны, экс-начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Абхазия, генерал-лейтенанта, кавалера ордена Леона, Героя Абхазии Владимира Аршба была создана распоряжением президента Рауля Хаджимба 4 мая 2019 года.

Владимир Георгиевич Аршба (8 мая 1959 года - 16 января 2018) — абхазский государственный, политический и военный деятель. Министр обороны Абхазии (1992 - 1993), генерал-лейтенант абхазской армии.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 16 мая 2019 15:57

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