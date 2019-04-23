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Абхазия Информ

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КРУГОВ АБХАЗИИ

Новости Четверг, 16 мая 2019 21:19
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СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КРУГОВ АБХАЗИИ

16 мая 2019 г на заседани депутатов Народного Собрания – Парламента Республики  Абхазия  было объявлено о результатах экспертизы, которые однозначно отвергают естественные причины возникновения заболевания и свидетельствуют об имевшем место отравлении  Аслана Георгиевича  Бжания.

Аслан Бжания является не только депутатом Парламента Абхазии, но и лидером оппозиции и ее официальным кандидатом на пост главы государства, поэтому версия о том, что некие силы преступным путем пытаются устранить одного из ведущих политиков от участия в выборах, требует тщательного расследования.

Учитывая, что наша страна находится на пороге выборов Президента, все эти обстоятельства создают напряженность в обществе, подрывается такой важнейший конституционный институт, как свободные, демократические выборы, т. к. любые сомнения в их честности и справедливости могут существенно снизить в глазах общества легитимность вновь избранной власти. Именно поэтому максимально полное и объективное расследование ситуации, а также предание гласности его результатов, несомненно, является вопросом государственной безопасности и общим интересом для всех политических сил страны.

В связи с этим считаем необходимым принятие следующих мер:

1. Правоохранительным органам Абхазии незамедлительно возбудить дело по расследованию обстоятельств отравления А.Г. Бжания и двух сотрудников его охраны – Л.Д. Бжания и К.В. Дарсалия.

2. Поддержать предложение депутатов Парламента о срочном направлении в Москву в Генеральную Прокуратуру РФ представителей Генеральной Прокуратуры Абхазии для организации расследования обстоятельств дела в сотрудничестве с российскими правоохранительными органами.

3. Парламенту Республики Абхазия созвать внеочередное заседание сессии с приглашением представителей всех ведущих политических сил и общественности Абхазии для обсуждения сложившейся ситуации в преддверии выборов Президента Абхазии и для выработки шагов, нацеленных на предотвращение нарастания напряженности и волнений обществе в связи с открывшимся обстоятельствами.

4. Создать в Парламенте Республики Абхазия временную комиссию по контролю за ходом реализации изложенных выше мер, в которую, наряду с депутатами Парламента, включить в качестве наблюдателей представителей политических партий и общественных организаций.

Реальная конкуренция и борьба политических сил в Абхазии не означает разобщения по таким принципиальным вопросам, как однозначное осуждение и неприемлемость незаконных, угрожающих здоровью и жизни методов воздействия на политических лидеров. Мы уверены, что консолидированная позиция различных политических и общественных кругов Абхазии в данном вопросе будет служить стабильности в стране в сложный предвыборный период и укреплению законных институтов, обеспечивающих суверенитет государства, права и безопасность наших граждан.

Тхагушев Алхас

Инал-Ипа Арда

Кварчелия Лиана

Тания Астамур

Джинджолия Сократ

Табагуа Батал

Ашуба Нугзар

Гургулия Манана

Нателла Акаба

Сухум, 16 мая 2019 г.

(Сбор подписей продолжается)

Прочитано 1 раз Последнее изменение Четверг, 16 мая 2019 21:27

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