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Абхазия Информ

ЗАЯВЛЕНИЕ СЕМЬИ А.Г. БЖАНИЯ

Новости Воскресенье, 19 мая 2019 20:48
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ЗАЯВЛЕНИЕ СЕМЬИ А.Г. БЖАНИЯ

 

Сухум. 19 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Семья Бжания Аслана Георгиевича и он лично искренне благодарны многочисленным друзьям, коллегам, сторонникам, знакомым и незнакомым жителям Абхазии и других государств вне зависимости от политических взглядов, всем тем, кто беспокоятся за состояние здоровья Аслана Георгиевича и оказались в сложное время рядом, желая ему скорейшего выздоровления. В особенности, нашим односельчанам - тамышцам.

Мы воздерживались от публичных комментариев до получения уточненных диагнозов, улучшения здоровья Аслана Георгиевича, а также возможного документального подтверждения имевшимся предположениям о причинах столь внезапного серьезного заболевания у человека, ведущего здоровый образ жизни.

18 апреля 2019 г. Аслан Георгиевич был госпитализирован в г. Москве с полной потерей речи и глотательного рефлекса, дыхательной недостаточностью, общей и мышечной слабостью,ухудшением зрения

21 апреля 2019 г. со схожими симптомами были госпитализированы в г. Москве двое сотрудников Аслана Георгиевича, также являющихся нашими родственниками - Леван Бжания и Кясоу Дарсалия.

В связи с данной ситуацией было принято решение об отправке биоматериала Аслана Георгиевича для независимой экспертизы в медицинскую лабораторию в г. Мюнхен, Германия.

16 мая 2019 г. нами были получены результаты исследований, подтверждающих наличие в организме в немалой концентрации тяжелых металлов: ртути, алюминия, кадмия. При этом на момент забора материалов для анализа уже было проведено два сеанса плазмафереза (очищение крови).

Дальнейшие исследования Левана и Кясоу исключили наличие каких-либо вирусных или инфекционных заболеваний. Для них в общей сложности было выполнено около 50 исследований и анализов, в том числе пункции спинномозговой жидкости. После получения результатов анализов из Германии у Левана и Кясоу были отобраны материалы для проведения анализа на наличие тяжелых металлов. Данные дополнительные анализы занимают две недели и пока находятся на исследовании.

На сегодняшний день, 19 мая 2019 г. процесс лечения Аслана Георгиевича отягощен пневмонией в тяжелой форме, однако, благодаря профессионализму и усилиям медиков клиники, а также иных приглашённых ведущих специалистов различных областей медицины в настоящее время имеется реальная положительная динамика. С начала заболевания он остается в ясном сознании, активно интересуется происходящими событиями на Родине. Параллельно с лечением идет процесс интенсивной реабилитации. По имеющейся от врачей информации, заболевание излечимо полностью без остаточных явлений, восстановление организма может занять около двух-трёх месяцев. На текущей неделе его навестили друзья и соратники. С ним рядом постоянно находятся члены семьи.

В профильном отделении одной из клиник Москвы нашей семьей организован и проводится процесс лечения Левана и Кясоу. На сегодняшний день наблюдающие врачи оценивают остояние их здоровья как удовлетворительное. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме. С момента начала лечения отмечаются положительная динамика и частичное восстановление нарушенных функций организма. Лечение продолжается.

С момента госпитализации мы всячески отвергали и пресекали версии отравления. Однако, по результатам независимых лабораторных исследований, с большим сожалением вынуждены констатировать факт внешнего воздействия.

Семья А. Г. Бжания

19.05.2019г

Прочитано 4 раз Последнее изменение Воскресенье, 19 мая 2019 20:51

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