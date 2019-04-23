КОМАНДА АСТАМУРА ТАРБА ПОДЧИНИТСЯ ЛЮБОМУ РЕШЕНИЮ ПАРЛАМЕНТА

«Всегда ценил его как профессионального и высокообразованного человека и сейчас, прежде всего, желаю ему здоровья и скорейшего возвращения к государственной работе, а его семье мужества и терпения.

Обстоятельства, способствовавшие резкому ухудшению его самочувствия, а также результаты анализов, полученные в одной из больниц Германии, позволяют допускать наличие злого умысла. Хочу напомнить, что это не первый случай в нашей новейшей истории, когда резкое ухудшение здоровья первых лиц государства носило не вполне объяснимый характер. Поэтому сейчас, совместно со специалистами из России, должны быть проведены все необходимые мероприятия как медицинского, так и следственного характера, чтобы предоставить обществу полную и достоверную картину произошедшего.

Разумеется, руководство страны должно было начать делать это одновременно с появлением версии об отравлении, а не ждать несколько недель.

Необходимо извлечь из случившегося уроки и предпринять все меры для недопущения подобного впредь. Именно такой подход, а не продиктованные эмоциями решения, должны дать понять всем, что абхазское государство готово всеми способами защитить жизни людей, представляющих интересы общества, каких бы политических взглядов они не придерживались.

Безусловно, сложившаяся ситуация в канун выборов является исключительной.

Тем не менее, избирательные процедуры должны осуществляться в строгом соответствии с Конституцией. Тем самым мы. с одной стороны, ограждаем общество от прецедентов, когда те или иные силы в будущем смогут подгонять сроки выборов под свои интересы, а с другой защищаем себя от использования нашими врагами личностного фактора как средства для дестабилизации общей ситуации в стране».

По мнению Тарба, несмотря на всю сложность ситуации, нет юридически обоснованных причин для переноса выборов. «Тем не менее, единственным органом, в соответствии с Конституцией, определяющим дату выборов в Абхазии является Парламент, и, конечно, я и моя команда подчинимся любому его решению», - заявил Тарба. .

Астамур Тарба обращается к гражданам Абхазии с призывом «не поддаваться эмоциям, проявить свойственные нашему народу мудрость и выдержку».