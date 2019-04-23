УЧАСТНИКИ МИТИНГА ЗАЯВЛЯЮТ О БЕССРОЧНОЙ ЗАБАСТОВКЕ И ТРЕБУЮТ ВЫХОДА К НАРОДУ ПРЕЗИДЕНТА РАУЛЯ ХАДЖИМБА

«Мы сказали все. Мы говорили, что народ обеспокоен, предупреждали о недопустимости сталкивать людей. Мы говорили, что заблуждаются те, кто думают, что для них «открылись ворота» и они смогут выиграть в этой ситуации. Мы имеем дело с тем, что нас не слышат. Такое решение безнравственно в первую очередь по отношению к нашему другу, нашему коллеге. Если кто-то думает, что человека можно отравить, осуществлять политический террор, и остаться безнаказанным, а вы видите, что у нас сейчас это и происходит, тот очень ошибается», - сказал депутат Дмитрий Дбар, вышедший к митингующим после голосования в парламенте.

Сухум. 20 мая 2019 г. Абхазия-Информ . Участники митинга, требовавшие переноса даты президентских выборов на осень, заявляют о бессрочной забастовке и требуют выхода к народу президента Рауля Хаджимба.

"Мы просили депутатов парламента о переносе выборов на осень. Эта просьба народа была проигнорирована. После этого произошло несколько инцидентов. Заранее просим людей не поддаваться на провокации, не реагировать на разного рода оскорбления, оставаться до конца на месте. Объявляем бессрочную забастовку, стоим, пока президент Абхазии не выйдет к своему народу", - сказал, обращаясь к собравшимся у парламента член политсовета партии "Амцахара" Герой Абхазии Виктор Тванба.

С утра у парламента собралось несколько сотен человек с требованием перенести дату проведения президентских выборов на осень и провести тщательное расследование факта отравления лидера оппозиции, депутата парламента Аслана Бжания.

Митингующие рассчитывали на то, что депутаты парламента, понимая всю сложность ситуации, складывающейся в республике, проголосуют за перенос даты выборов. Но этого не случилось. 15 из 32 депутатов, присутствовавших на заседании, проголосовали против такого решения.