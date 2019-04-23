РАУЛЬ ХАДЖИМБА: "ГЛАВНОЕ НАМЕРЕНИЕ ОППОЗИЦИИ – ДОСРОЧНАЯ ОТСТАВКА ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА»

В эти дни мы с вами стали очевидцами деструктивных действий оппозиционных сил, которые под внешне благовидным предлогом заботы о состоянии здоровья депутата Аслана Бжания и его участии в предстоящих президентских выборах, на деле обнажили суть своих главных намерений – досрочной отставки главы государства.

Я уже сообщал о том, что проблемам, связанным со здоровьем депутата и его помощников, нами уделяется пристальное внимание. Совместно с российскими коллегами нашими правоохранительными органами ведется тщательное расследование дела.

Как вам известно, во имя осуществления своих целей оппозиция прибегла к объявлению бессрочного митинга перед зданием Парламента Республики Абхазия, к ряду противоправных акций: перекрытию центральной автотрассы на участках Бзыби и Тамыша, принудительной остановке работы троллейбусного хозяйства и автобусного парка в городе Сухум и другим мерам, дестабилизирующим обстановку в стране. И все это происходит в период начала курортного сезона. Подобное нагнетание напряженности, к глубокому сожалению, может отпугнуть многих отдыхающих, приему которых мы уделяем значительное внимание.

Я уже говорил в своем выступлении о важности спокойного проведения выборов в сроки, определенные Конституцией Республики Абхазия. Однако действия оппозиции обостряют общественно-политическую ситуацию. Факты, наблюдаемые нами в последние дни, свидетельствуют о попытках захвата власти, несмотря на то, что лидеры оппозиции пытаются объяснить их благими демократическими устремлениями.

Органы власти Абхазии принимают все необходимые меры по сохранению стабильности и спокойствия в стране, предотвращению провокационных действий, способных расшатать конституционные устои нашего государства. За эти дни неоднократно созывался Совет безопасности, на котором обсуждаются разумные пути урегулирования складывающейся ситуации.

Обращаюсь к вам с просьбой не поддаваться на провокации, проявлять выдержку, бдительность! Уверен, что нам удастся сохранить мир и спокойствие в нашей стране!

Сара издыруеит, шәҟәыҕара, шәеилкаара ирыбзоураны имҩаҧысуа ахҭысқәа рышҟа ишаашәырҧшуа азнеишьа иаша! Ҳаҧсадгьылаҿы ицәырҵуа ауаажәларратә-политикатә проблемақәа зегьы ӡбахароуп зинтә мҩала, ҭынч мҩала, жәлар рџьабаала иалыршоу ааиааирақәа, ҳсуверенитет реиқәырхаразы!