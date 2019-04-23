РОДИТЕЛЯМ СОЛДАТА ИЗ ЧЕЛЯБИНСКА, ПОГИБШЕГО В ЯНВАРЕ АБХАЗИИ, ВЫПЛАТИЛИ КОМПЕНСАЦИЮ

Сухум. 28 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Родители солдата-срочника, погибшего в Абхазии, получили компенсацию от государства. Им выплатили страховую сумму и единовременное пособие.

Челябинец Алексей Аниськин был призван на срочную службу. Воинская часть дислоцировалась в Абхазии. 18 января бронетранспортёр, в котором находились челябинец и ещё четверо солдат, шёл в колонне с полигона.

По версии, озвученной после случившегося, призывник из Краснодарского края не справился с управлением. На узком участке БТР съехал на обочину, машина сорвалась в ущелье. Травмы получили командир взвода — 27-летний контрактник из Шахт и 23-летний рядовой из Башкортостана. Погибли 22-летний челябинец Алексей Аниськин, водитель БТР и 21-летний срочник из Сызрани — механик.