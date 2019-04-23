РОДИТЕЛЯМ СОЛДАТА ИЗ ЧЕЛЯБИНСКА, ПОГИБШЕГО В ЯНВАРЕ АБХАЗИИ, ВЫПЛАТИЛИ КОМПЕНСАЦИЮ
Сухум. 28 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Родители солдата-срочника, погибшего в Абхазии, получили компенсацию от государства. Им выплатили страховую сумму и единовременное пособие.
Челябинец Алексей Аниськин был призван на срочную службу. Воинская часть дислоцировалась в Абхазии. 18 января бронетранспортёр, в котором находились челябинец и ещё четверо солдат, шёл в колонне с полигона.
По версии, озвученной после случившегося, призывник из Краснодарского края не справился с управлением. На узком участке БТР съехал на обочину, машина сорвалась в ущелье. Травмы получили командир взвода — 27-летний контрактник из Шахт и 23-летний рядовой из Башкортостана. Погибли 22-летний челябинец Алексей Аниськин, водитель БТР и 21-летний срочник из Сызрани — механик.
«Семье Алексея выплачена и страховая выплата, и единовременная денежная — это около шести миллионов рублей, — сообщила 74.ru уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова. — Эти компенсации выплачиваются, если происходит какое-то ЧП».
Сумма выплаты составила 6 миллионов рублей. Компенсацию по закону получают близкие родственники или супруги погибших.
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