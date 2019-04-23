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Абхазия Информ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ОБРАТИЛАСЬ К ДЕПУТАТАМ ПАРЛАМЕНТА С ПРОСЬБОЙ ПОДДЕРЖАТЬ ЗАКОНОПРОЕКТ, СОЗДАЮЩИЙ ПРАВОВУЮ ОСНОВУ ДЛЯ ПЕРЕНОСА ДАТЫ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ

Новости Вторник, 28 мая 2019 11:52
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ОБРАТИЛАСЬ К ДЕПУТАТАМ ПАРЛАМЕНТА С ПРОСЬБОЙ ПОДДЕРЖАТЬ ЗАКОНОПРОЕКТ, СОЗДАЮЩИЙ ПРАВОВУЮ ОСНОВУ ДЛЯ ПЕРЕНОСА ДАТЫ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ

Сухум. 28 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Общественная палата Республики Абхазия обратилась к депутатам парламента с просьбой поддержать законопроект, создающий правовую основу для переноса даты президентских выборов с 21 июля на 25 августа 2019 года.

«Реализация данного компромиссного решения, достигнутого в ходе переговоров представителей оппозиционных политических сил с президентом, позволит избежать эскалации напряженности, будет способствовать созданию благоприятных условий для проведения честных и прозрачных президентских выборов», - считают члены Общественной палаты.

Спикеру Народного Собрания -Парламента

                                             Республики Абхазия

          Кварчиа В.Е.

 ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемый Валерий Еремейович!

Уважаемые депутаты Народного Собрания -Парламента Республики Абхазия!                                       

Общественная палата Республики Абхазия обращается к вам с убедительной просьбой поддержать законопроект, создающий правовую основу для переноса даты президентских выборов с 21 июля на 25 августа 2019 года. Реализация данного компромиссного решения, достигнутого в ходе переговоров представителей оппозиционных политических сил с президентом, позволит избежать эскалации напряженности, будет способствовать созданию благоприятных условий для проведения честных и прозрачных президентских выборов.

По мнению правоведов, представленный законопроект не противоречит Конституции Республики Абхазия. В то же время решение о переносе президентских выборов будет способствовать достижению общественного согласия и укреплению внутриполитической стабильности в стране, а также консолидации общества, вне зависимости от политических взглядов и предпочтений граждан. Совершенно очевидно, что дальнейшее обострение общественно-политической ситуации недопустимо, т.к. представляет серьезную угрозу национальной безопасности нашей страны.

Секретарь Общественной палаты РА  Н.  Акаба

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 28 мая 2019 11:56

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