ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ОБРАТИЛАСЬ К ДЕПУТАТАМ ПАРЛАМЕНТА С ПРОСЬБОЙ ПОДДЕРЖАТЬ ЗАКОНОПРОЕКТ, СОЗДАЮЩИЙ ПРАВОВУЮ ОСНОВУ ДЛЯ ПЕРЕНОСА ДАТЫ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ
Сухум. 28 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Общественная палата Республики Абхазия обратилась к депутатам парламента с просьбой поддержать законопроект, создающий правовую основу для переноса даты президентских выборов с 21 июля на 25 августа 2019 года.
«Реализация данного компромиссного решения, достигнутого в ходе переговоров представителей оппозиционных политических сил с президентом, позволит избежать эскалации напряженности, будет способствовать созданию благоприятных условий для проведения честных и прозрачных президентских выборов», - считают члены Общественной палаты.
Спикеру Народного Собрания -Парламента
Республики Абхазия
Кварчиа В.Е.
ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемый Валерий Еремейович!
Уважаемые депутаты Народного Собрания -Парламента Республики Абхазия!
Общественная палата Республики Абхазия обращается к вам с убедительной просьбой поддержать законопроект, создающий правовую основу для переноса даты президентских выборов с 21 июля на 25 августа 2019 года. Реализация данного компромиссного решения, достигнутого в ходе переговоров представителей оппозиционных политических сил с президентом, позволит избежать эскалации напряженности, будет способствовать созданию благоприятных условий для проведения честных и прозрачных президентских выборов.
По мнению правоведов, представленный законопроект не противоречит Конституции Республики Абхазия. В то же время решение о переносе президентских выборов будет способствовать достижению общественного согласия и укреплению внутриполитической стабильности в стране, а также консолидации общества, вне зависимости от политических взглядов и предпочтений граждан. Совершенно очевидно, что дальнейшее обострение общественно-политической ситуации недопустимо, т.к. представляет серьезную угрозу национальной безопасности нашей страны.
Секретарь Общественной палаты РА Н. Акаба
Последнее от
- РОДИТЕЛЯМ СОЛДАТА ИЗ ЧЕЛЯБИНСКА, ПОГИБШЕГО В ЯНВАРЕ АБХАЗИИ, ВЫПЛАТИЛИ КОМПЕНСАЦИЮ
- ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ ВОЗМОЖНО РАССМОТРИТ 28 МАЯ ВОПРОС О ПЕРЕНОСЕ ДАТЫ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ
- ОТ ОТХОДОВ НА УЛИЦАХ ДО ГЛУБОКОЙ СОРТИРОВКИ: МИРОВОЙ ОПЫТ БОРЬБЫ С МУСОРОМ
- УЧЕНИК 10-ГО КЛАССА ДАВИД ГОГУА НАГРАЖДЕН ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ МЧС ЗА МУЖЕСТВО И ГЕРОИЗМ, ПРОЯВЛЕННЫЕ ПРИ СПАСЕНИИ НА ВОДЕ
- 27 МАЯ ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД