ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ОБРАТИЛАСЬ К ДЕПУТАТАМ ПАРЛАМЕНТА С ПРОСЬБОЙ ПОДДЕРЖАТЬ ЗАКОНОПРОЕКТ, СОЗДАЮЩИЙ ПРАВОВУЮ ОСНОВУ ДЛЯ ПЕРЕНОСА ДАТЫ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ

Сухум. 28 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Общественная палата Республики Абхазия обратилась к депутатам парламента с просьбой поддержать законопроект, создающий правовую основу для переноса даты президентских выборов с 21 июля на 25 августа 2019 года.

«Реализация данного компромиссного решения, достигнутого в ходе переговоров представителей оппозиционных политических сил с президентом, позволит избежать эскалации напряженности, будет способствовать созданию благоприятных условий для проведения честных и прозрачных президентских выборов», - считают члены Общественной палаты.