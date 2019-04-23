В СУХУМЕ И СУХУМСКОМ РАЙОНЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ ПРОШЛИ ТРИ С ПОЛОВИНОЙ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

«С 24 апреля на территории Республики Абхазия работает сводный отряд врачей Федерального медико-биологического агентства из 50 человек, в том числе 17 врачей - специалистов взрослого направления и 7 врачей-педиатров. За это время проведена диспансеризация более 10 тысяч человек, в том числе около 2 тысяч детей. За последние две недели работы на территории Сухума и Сухумского района диспансеризацию прошли три с половиной тысяч человек, в том числе 650 детей. Выявлено значительное количество заболеваний, среди взрослых преимущественно – это заболевания мочеполовой системы, заболевания сердечнососудистой системы, новообразования. У детей в основном выявляют проблемы нервной системы, также сердечно-сосудистые заболевания и заболевания органов дыхания», - рассказал главный врач сводного медицинского отряда ФМБА России Борис Александров.

Сухум. 28 мая 2019 г. Абхазия-Информ . 27 мая завершилась диспансеризация населения столицы и Сухумского района. Диспансеризация проводилась Минздравом РА при поддержке специалистов Федерального медико-биологического агентства России на базе Республиканской больницы.

Он также отметил, что с 28 по 30 мая проводится диспансеризация населения Нового Афона, а с 31 мая по 3 июня – города Гудаута.

Между тем, министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия, посетивший Республиканскую больницу в день завершения диспансеризации в Сухуме и Сухумском районе, вновь подчеркнул, что обследование – лишь часть диспансеризации, и её закономерным продолжением станет лечение граждан республики, у которых выявлены те или иные заболевания.

«Мы процессу диспансеризации придаем очень важное значение, поскольку первым этапом процесс обследования не завершается. Все пациенты, которые нуждаются в оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, далее направляются либо в лечебно-профилактические учреждения республики, либо в федеральные клинические центры Российской Федерации. Это, прежде всего, больные кардиохирургического профиля», - говорит глава Минздрава республики.

«Это все для того, чтобы сделать саму диспансеризацию завершенным процессом, то есть вторым этапом определить соответствующие группы здоровья и поставить всех нуждающихся на диспансерный учет», - отмечает Тамаз Цахнакия.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РА.

© Sputnik / Томас Тхайцук.