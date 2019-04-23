СОВЕТ СУДЕЙ ПЕРЕДАЛ В СМИ ДЕКЛАРАЦИИ О ДОХОДАХ СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
Сухум. 31 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Совет судей передал в СМИ декларации о доходах судей Республики Абхазия
28 мая 2019 года на очередном заседании Совет судей Республики Абхазия передал для опубликования в СМИ и на официальном сайте Верховного суда Республики Абхазия в разделе «Совет судей» в подразделе «Декларации» декларации о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера судей Республики Абхазия и членов их семей по состоянию на 31 декабря 2018 года.
В соответствии с частью 1 статьи 101 Конституционного Закона РА «О судебной власти» и статьи 6 Закона РА «О декларировании доходов, имущества и обязательств имущественного характера судей Республики Абхазия», который вступил в силу 1 января 2019 года, действующие судьи представляют декларация в Совет судей РА не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера размещаются на официальных интернет-сайтах Президента Республики Абхазия (в отношении кандидатов на должность судьи Конституционного суда), Совета судей Республики Абхазия (в отношении всех действующих судей судов общей юрисдикции, Конституционного и Арбитражного суда Республики Абхазия) и Квалификационной коллегии судей Республики Абхазия (в отношении кандидатов на должность судьи суда общей юрисдикции и Арбитражного суда РА) и предоставляются для опубликования в газетах «Республика Абхазия» и «Апсны» в 30-дневный срок со дня истечения срока, установленного для подачи декларации о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера декларанта.
В состав Совета судей РА входят: Роман Кварчия – судья Верховного суда РА (председатель); Белла Хасая – председатель Сухумского городского суда (заместитель председателя); Диана Пилия – судья Конституционного суда РА; Темур Шония – судья Верховного суда РА; Альберт Шевхужев – судья Гагрского районного суда; Дмитрий Гагулия – судья Военного суда РА; Кама Джинджолия и Аксида Джения – судьи Арбитражного суда РА, Габеева Зарина - судья Сухумского городского суда.
С декларациями судей можно ознакомиться по ссылке: https://www.vs-ra.org/01011831122018.pdf
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